Nově v českých obchodech – Zenfone 7, Z Fold 2 5G, E6s Plus

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí díl: Nově v českých obchodech – S58 PRO, Moto G9 Play, Galaxy M31

Asus Zenfone 7

Asus v srpnu představil novinky v rámci série Zenfone. Základní model začíná s cenou pod dvacet tisíc korun, přičemž si i tentokrát nabízí výklopný mechanismus zadní foťáků, které mohou posloužit pro selfie snímky. Tentokrát jsou k dispozici tři foťáky. Tento model je vybaven Snapdragonem 865.

Specifikace Asus Zenfone 7

displej: 6,67 palců, 2400×1080 pixelů, 90 Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 6, AMOLED

procesor: Qualcomm Snapdragon 865

6/8 GB RAM, 128GB úložiště

Foťáky: 64 MPx, f/1.8 PDAF, EIS 12 MPx, 113°, f/2.2, 4cm makro 8 MPx, 3x zoom

microSD, Dual SIM

čtečka otisků prstů na straně

Android 10 + ZenUI 7

stereo reproduktory

5G, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO), dual-band 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, NFC, GPS: L1/L5, GLONASS: L1, Galileo: E1/E5a, BeiDou: B1/B2a, QZSS: L1/L5, NavIC: L5

rozměry: 165,08 x 77,28 x 9,6 mm, 230 gramů

baterie: 5000 mAh + 30W nabíjení

Asus Zenfone 7 Pro

Kromě základního modelu je k dispozici i Zenfone 7 Pro. Ten se moc neliší od běžné verze. V podstatě za příplatek dostanete rychlejší procesor Snapdragon 865+ a optickou stabilizaci u dvou ze tří foťáků. Také je k dispozici více operační paměti a větší úložiště.

Specifikace Asus Zenfone 7 Pro

displej: 6,67 palců, 2400×1080 pixelů, 90 Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 6, AMOLED

procesor: Qualcomm Snapdragon 865+

8 GB RAM, 256GB úložiště

Foťáky: 64 MPx, f/1.8 PDAF, EIS, OIS 12 MPx, 113°, f/2.2, 4cm makro 8 MPx, 3x zoom, OIS

microSD, Dual SIM

čtečka otisků prstů na straně

Android 10 + ZenUI 7

stereo reproduktory

5G, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO), dual-band 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, NFC, GPS: L1/L5, GLONASS: L1, Galileo: E1/E5a, BeiDou: B1/B2a, QZSS: L1/L5, NavIC: L5

rozměry: 165,08 x 77,28 x 9,6 mm, 230 gramů

baterie: 5000 mAh + 30W nabíjení

Motorola Moto E6s Plus

Před rokem Motorola představila model Moto E6 Plus a nyní náš systém zachytil model E6s Plus. Ve své podstatě se jedná o totožné modely, změn je minimum. Například přední foťák má 5 MPx místo 8 MPx. Zadní strana má jiný design a to je v podstatě vše. Bohužel mobilu zůstal v základu Android 9.

Specifikace Motorola Moto E6s Plus

displej: 6,1 palců, 1560 × 720 pixelů (HD+), 19.5:9, Max Vision IPS

procesor: 2 GHz Octa Core MediaTek Helio P22

až 4 GB RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Android 9.0 (Pie)

Dual SIM

foťáky: zadní – 13 MPx, f/2.0 2 MPx přední – 5 MPx, f/2.0

rozměry: 155,6 x 73,1 x 8,6, 160 gramů

3.5mm audio jack, FM Radio

P2i

čtečka otisků prstů

4G VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB

baterie: 3000 mAh

Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

Není to tak dávno, co došlo na představení nového ohebného top modelu od Samsungu. Společnost v podstatě vylepšila to, co bylo vytýkáno předchozí generaci. Cena je stále vysoká, ale nabízí se poměrně futuristické zařízení.

Specifikace Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

displeje: přední – 6,2 palců, 2260 x 816 pixelů, Super AMOLED, 25:9, 60 Hz, HDR10+ vnitřní – 7,6 palců, 2208 x 1768 pixelů, Dynamic AMOLED 2X, 5:4, 120 Hz, HDR10+

procesor: Qualcomm Snapdragon 865+

RAM: 12 GB LPDDR5

úložiště: 256 GB UFS 3.1

Android 10

Foťáky: zadní – 12 MPx, OIS, Dual Pixel AF 12MPx, OIS, teleobjektiv 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 10 MPx přední vnitřní – 10 MPx

WiFi 6, 5G, LTE, UWB

čtečka otisků prstů na straně

rozměry zavřený: 159,2 x 68 x 16,8 mm otevřený: 159,2 x 128,2 x 6,9 mm 282 gramů

baterie: 4500 mAh 25W nabíjení přes USB C 11W bezdrátové nabíjení 4,5W reverzní nabíjení





Nově v českých obchodech – Zenfone 7, Z Fold 2 5G, E6s Plus

