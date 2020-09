Apple povolil herní streamovací služby v App Store s velkým „ale“

Zdroj: Apple

Novodobým trendem v oblasti her jsou streamovací služby, kdy nepotřebujete výkonný počítač nebo jiné zařízení, abyste si mohli zahrát nejnovější hru. V některých případech vám postačí chytrá televize, herní ovladač a kvalitní internetové připojení. Jednoduše řečeno, místo utrácení za hardware můžete kupovat ty nejlepší hry. Apple zakázal vstup takových aplikací do App Store, ale nyní upravil podmínky a povoluje je. Samotná pravidla jsou ale velmi přísná.

Drakonická pravidla

Jak se dalo očekávat, i v případě herních streamovacích služeb chce svůj 30% podíl z prodeje. To by se týkalo samotné služby i jednotlivých her. Společnosti by tedy musely tratit nebo rovnou zdražit, aby se jim to vyplatilo. Pokud by už taková služba zavítala do App Store, musela by obsahovat platební metodu od Applu a také možnost přihlášení s Apple účtem.

Toto se dalo čekat a relativně by mohli vývojáři vše implementovat, ale podmínky jsou dál. Společnosti nabízející streamování her by nemohly nabízet ke koupi hry přímo v aplikaci. Každý titul by musel být samostatně v App Store, aby byl dohledatelný a měl svou vlastní produktovou stránku. To vše i kvůli recenzím a například rodičovské kontrole. Ve své podstatě by aplikace pro streamování her byla jen seznamem titulů a byla zde jen možnost odkázat na konkrétní produktovou stránku dané hry v App Store.

Dá se říci, že Apple novými podmínkami nechce nový model prodeje her ve svém obchodě s aplikacemi. Samotné podmínky navíc zmiňují, že společnosti nabízející herní streamovací služby mohou využít standardní webový prohlížeč, pokud se jim nelíbí nová pravidla. Je zde ale jeden problém. Všechny prohlížeče v App Store musí být založeny na enginu od Applu. Ten je ale na dnešní poměry zastaralý a nenabízí moderní API pro streamování her.

Na jednu stranu Apple vyhověl a umožňuje vstup například Google Stadia do App Store, ale za velmi přísných podmínek, které jsou v podstatě v rozporu s nastaveným modelem služby jako takové. Je tedy otázkou, která společnost udělá všechny tyto změny, aby se dostala do ekosystému Applu.

