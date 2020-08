watchOS 7 přichází ve třetí veřejné betě

Zdroj: Dotekomanie.cz

Po zpřístupnění vůbec prvního veřejného beta testování systému watchOS je nyní k dispozici třetí beta verze watchOS 7. Aktualizace dorazila hned den poté, co společnost vydala betu registrovaným vývojářům.

Pokud jste přihlášení do veřejného beta programu systému watchOS 7, aktualizaci najdete v iOS aplikaci Watch. Následně stačí v aplikaci přejí do Obecné > Aktualizace softwaru. Pokud se vám aktualizace neobjeví, chvilku vyčkejte a zkuste to později znovu.

Veřejná třetí beta přináší řadu opravených chyb. Kromě toho vylepšuje funkce, které budou pro watchOS 7 specifické. Konkrétně jde o sledování spánku, sdílení tzv. Faces, sledování nových tréninků, detekce mytí rukou a další.

Nové watchOS 7 ve znamení spánku a sportu

Hlavní novinkou je sledování spánku. Místo toho abyste své Apple Watch odložili v noci do nabíječky, si je tak ponecháte na spaní. Díky tomu získáte přesné informace o kvalitě spánku. Ty si pak můžete prohlédnout také v iPhonu. Když jdete do postele, tak se vám automaticky vypne zobrazování ciferníku. Hodinky se také automaticky naučí detekovat mytí rukou a změří vám jeho čas.

Nově dostanete širší nastavení ciferníků včetně nových vzhledů. Budete moci použít jednu aplikaci v ciferníkuu klidně vícekrát. Fitness je samozřejmě prioritou hodinek. Proto v nové verzi přidávají další sporty jako například tanec. Pokročilejší jsou také tréninky na posilování a další činnosti. Activity aplikace v iPhonu se vám pak přejmenuje na Fitness.

