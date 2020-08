Zdroj: MacRumors

Technologický gigant Facebook v průběhu tohoto týdne varoval inzerenty, že připravované sledovací nástroje firmy Apple by v budoucnu mohly způsobit více než 50procentní pokles příjmů vydavatelů Audience Network. Je to tím, že dojde k odstranění personalizace z reklam v aplikacích.

Facebook čeká 50% úpadek na iOS 14

Ve svém příspěvku Facebook uvedl, že neshromažďuje IDFA z aplikací vlastněných Facebookem na iOS 14 zařízeních. Apple totiž přidal funkci, která vyžaduje, aby uživatelé souhlasili se sledováním reklam, čímž se zabrání cross-app a cross-sledování webu, které slouží k poskytování cílených reklam. Sociální síť tvrdí, že to není změna, kterou by chtěla aplikovat, ale Apple ji k tomuto kroku donutil.

Facebook jinými slovy varuje, že systém iOS 14 by v budoucnu mohl způsobit neúčinnost Audience Network, takže by ve výsledku nemusel být ani nabízen. Sociální síť tak bude mít omezené schopnosti k zobrazování cílené reklamy na iOS 14. Někteří uživatelé by dokonce neměli vidět žádnou reklamu z programu Audience Network.

Zdroj: macrumors.com



Domů » Články » Facebook si stěžuje na iOS 14, přijde o reklamy

reklama reklama