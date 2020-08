Huawei Mate 40 na první renderech [aktualizováno]

Zdroj: pricebaba.com

Aktualizováno 3. 8.

Už se pomalinku rozběhly spekulace kolem nadcházejícího top modelu Huawei Mate 40, ale zatím jsme neměli jasnější představu o vzhledu novinky. Nyní se na světlo světa dostávají neoficiální rendery smartphonu, které jsou založené na uniklých CAD schématech. Opět na nich spolupracoval OnLeaks, který má v tomto ohledu velký úspěch a zpravidla jsou rendery velmi přesné, byť se mohou minimálně lišit od oficiální podoby.

Přední strana bude mít k dispozici minimálně dvě kamery, přičemž jedna z nich bude asi pro širokoúhlé snímání. Na zadní straně bude jeden foťák s periskopem pro focení vzdálených objektů. Displej by měl mít 6,7 palců a bude zakřiven do stran. Tentokrát společnost nasadila fyzická tlačítka pro ovládání hlasitosti. Zjevně se neosvědčila softwarová z minulého modelu (recenze). Dobrou zprávou pro některé bude, že mobil nabídne konektor pro sluchátka.

Původní článek 12. 6.

Není žádné tajemství, že Huawei letos na podzim chystá nové modely série Mate 40. Nové modely této řady tradiční nabízejí novou generaci procesorů Kirin. Nedávno po zavedení přísnějších sankcí od USA visela ve vzduchu otázka, zda ještě bude moci Huawei vyrábět svoje procesory u TSMC. Z více zdrojů se nyní dozvídáme, že ještě bude mít tuto možnost.

Huawei Mate 40 údajně nabídne novou generaci procesorů Kirin

Původní informace hovořily o tom, že TSMC již v polovině května přestalo přijímat nové objednávky na výrobu procesorů od Huawei. Vypadá to však, že čínský výrobce stihl objednat výrobu 5nm čipu Kirin 1000, který se dle nejnovějších informací chystá právě do Mate 40. Údajně se Kirin 1000 dostane zhruba na 8 milionů zařízení Mate 40.

Vypadá to tak, že Huawei si objednal výrobu 8 milionů těchto čipů. Ty musí odebrat do 15. září, pak už bude mít TSMC zakázáno procesory dodávat. To by se mělo stihnout, jelikož masová výroba Mate 40 se má rozjet již v dříve. Představení procesoru Kirin očekáváme v září, novou sérii Mate 40 pak v říjnu.

Kromě toho podle jiného zdroje testuje Huawei nové zařízení s kódovým označením „Milestone“, které má dostat zcela nový procesor. Ten by měl dorazit v září. Další podrobnosti nejsou známy, nicméně je evidentní, že Huawei se již na absenci TSMC připravuje.

