Google vyjednává se Samsungem ohledně služeb na mobilech

Zdroj: Samsung

Ačkoliv se zdá, že Google nabízí jediný legitimní obchod s aplikacemi pro mobily se systémem Android, tak skutečnost je trochu jiná. Pokud nějaký výrobce chce uspět i na čínském trhu, musí nabídnout své vlastní řešení nebo použít jiné společnosti, jelikož Google nemůže působit v Číně. Samsung i z tohoto důvodu má vlastní obchod s aplikacemi a také chytrého asistenta. Google si chce ale vyjednat lepší postavení na těchto mobilech.

Google vs. Samsung?

Samsung už dlouho investuje do svého obchodu s aplikacemi, který se vyskytuje na všech modelech, i těch, co se dodávají na globální trh. Podobná situace je i u Bixby, tedy chytrého asistenta. Samsung se také svého času hodně snažil prosadit tuto alternativu ke Google Asistentovi a dokonce vybavil svého času mobily speciálním tlačítkem pro vyvolání Bixby.

Sice se situace trochu změnila, ale stále Samsung nabízí alternativní řešení ke Google službám. Dle dostupných informací začíná Google vyjednávat s jihokorejským gigantem, aby měl lepší postavení na Samsung smartphonech. Cílem asi nebude kompletní odstranění řešeních od Samsungu na mobilech pro globální trh. Google chce jen lepší postavení, aby jeho služby byly více v popřední.

Dokonce jsou ve hře i peníze. Ostatně Google například platí Applu za to, že Google Vyhledávání je na všech zařízeních. Něco podobného by mohlo nastat i u Samsungu. Otázkou je, jestli tento výrobce si chce nechat zaplatit za to, že jeho vlastní služby budou v pozadí a hlavní slovo dostane Obchod Play nebo Google Asistent. Samozřejmě se nabízí i taková možnost, že by nakonec služby Galaxy Store a Bixby byly jen pro trhy, kam Google nemůže, ale vzhledem k investicím do vývoje je tato možnost poměrně nepravděpodobná.

Zdroj: theverge.com



