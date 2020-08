Watch Fit hodinky nabídnou netradiční obdélníkový displej

Společnost Huawei údajně pracuje na Watch Fit, tedy na levnějších hodinkách Huawei Watch. Na internetu se v průběhu týdne dokonce objevily první snímky, které hodinky Fit odhalují. Těšit se můžeme na několik barevných variant a velký obdélníkový displej.

Watch Fit dorazí příští měsíc

Chytré hodinky Huawei Watch Fit by podle všeho měly nabídnout obdélníkový dotykový AMOLED displej. Ten pak nabídne velikost 1,64 palců a rozlišení 456 x 280 pixelů. Přítomná je také certifikace 5 ATM zaručující vodotěsnost do hloubky 50 m. Výrobce do hodinek hodlá implementovat také podporu GPS. Co dnešním moderním chytrým hodinkám nesmí chybět jsou funkce pro sledování zdraví.

Konkrétně se tedy můžeme těšit na sledování srdeční frekvence, sledování aktivity po celý den, sportovní režimy a další. Životnost baterie na jedno nabití činí úctyhodných 10 dní. O konektivitu se pak bude starat bezdrátová technologie Bluetooth 5.0, který bude podporovat minimálně Android 5.0 a iOS 9.0.

Očekává se, že zařízení dorazí ve stříbrném, černém a zlatém provedení. Naopak na výběr bude z několika barevných řemínků – zelená, černá, oranžová a růžová. Do prodeje mají dorazit v září a cena by se měla pohybovat kolem 140 dolarů, tj. cca 3 200 Kč bez DPH. K oficiálními představení má dojít příští měsíc na konferenci IFA.

Zdroj: fonearena.com



