Asus Zenfone 7 se představí již 26. srpna

Společnost Asus sice již nepředstavuje smartphony jako na běžícím pásu, ale stále se drží na trhu, zejména díky značce ROG, v rámci které jsme se dočkali představení nového modelu poměrně nedávno. Asus každý rok představí hlavní modely v rámci série Zenfone, přičemž loňská novinka zaujala motorizovaným modulem pro kamery. Společnost oficiálně potvrdila příchod další generace, která se představí již 26. srpna v Číně.

Série Zenfone 7

Moc se o chystaných modelech nespekulovalo a ani se neobjevovaly nějaké úniky, ale podařilo se získat aspoň základní představu o hardwarové výbavě. Základní model bude vybaven Snapdragonem 865 s modemem FastConnect 6800 od Qualcommu. Verze Zenfone 7 Pro by měla dostat na druhou stranu modernější Snapdragon 865+.

Pokud byste očekávali, že si Asus nechá záležet na displejích, tak asi budete zklamáni. Novinky mají používat LCD panely s Full HD+ rozlišením s obnovovací frekvencí 60 Hz. Dodavatelem by měla být společnost BOE. Na druhou stranu se bude jednat o celistvé panely bez výřezu nebo otvoru pro přední kameru. Novinky by měly opět disponovat motorizovaným modulem, který by měl tentokrát nést celkem tři foťáky – běžný, širokoúhlý a 3D ToF. Hlavní nabídne 64 MPx a sekundární pak 12 MPx.

Vzhledem k použité technologii displeje máme očekávat čtečku otisků prstů na straně. Zatím by se tedy jednalo o poměrně běžné mobily, které budou vybočovat z řady jen motorizovaným modulem pro foťáky. Novinky ale možná zaujmou samotnou cenou, jelikož se odhaduje, že Asus Zenfone 7 Pro bude stát 500 dolarů v základní verzi, takže Zenfone 7 bude pravděpodobně levnější.

