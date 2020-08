Zdroj: Dotekomanie.cz

Android One na sklonku konce?

Google si svého času potrpěl na čistém Androidu, zejména pak u série Nexus. V té době se také objevovaly modely jiných výrobců v rámci programu Google Play Edition, což znamenalo, že se na trhu objevovaly smartphony bez nadstaveb od výrobců a jen s čistým systémem. S příchodem Pixelů Google tak trochu rezignoval na původní koncept a dovybavuje si Android o nejrůznější exkluzivní funkce. V tuto chvíli je k dispozici program Android One, který je určen pro ostatní společnosti, které chtějí nabídnout čistý systém. Jeho budoucnost je ale čím dál více nejistá.

Skončí Android One?

V programu Android One bylo zapojeno několik výrobců. Hlavním tahounem je zde firma HDM Global, která stojí za modely Nokia. Ty stále vycházejí s tímto systémem, ale jde pozorovat, že ostatní výrobci ustupují a preferují své vlastní úpravy. Jde to vidět například u Motoroly, která svého času odstartovala sérii mobilů Android One, ale ty se již neobjevují. Výrobce sází na vlastní úpravy, byť jich není mnoho.

Například i LG se pokusilo vstoupit na trh s Androidem One, ale neočekáváme, že by došlo na uvedení dalších modelů. Na trhu najdeme ještě několik značek, které se zapojily, ale nesmíme zapomenout na Xiaomu. První model s Androidem One byl Xiaomi Mi A1 (recenze), následně přišla generace Xiaomi Mi A2, a to dokonce ve dvou verzích. Posledním modelem je Xiaomi Mi A3. Dalo by se říci, že se jednalo o raritu, jelikož společnost ustoupila před svou nadstavbou MIUI aspoň u těchto novinek.

Bohužel Xiaomi oficiálně potvrdilo, že další model s Android One nebude. Nebylo poskytnuto jakékoliv vysvětlení, ale lze odhadovat, že ukončení má něco společného s komplikovanými aktualizacemi. Xiaomi muselo držet další vývojářský tým kvůli těmto modelům, kde navíc Google udává směr. Možná se tyto modely ani moc dobře neprodávaly, ale to nemůžeme potvrdit.

Jediným a asi posledním hráčem na trhu s mobily v rámci Androidu One tedy zůstává HMD Global s Nokiemi. Otázkou je, jestli se dočkáme novinek od jiných společností, nebo bude Google spolupracovat jen s jednou firmou na udržení tohoto programu.

