Zálohování Google One je dostupné pro všechny

Google dělal několik změn v rámci svých služeb. Před dvěma lety jsme se dočkali představení Google One, což je v podstatě služba, v rámci které si můžete zakoupit například cloudový prostor. Ten následně můžete sdílet s rodinou, případně se nabízí bonusové programy na slevy. Služba byla téhož roku představena i pro české uživatele. Nyní jsme se dočkali novinky, za kterou nemusíte platit.

Minulý rok Google do této služby zavedl i automatické zálohování, v rámci kterého se do cloudového prostoru uloží soubory z mobilu. Funkce byla k dispozici jen pro platící, ostatní se museli spolehnout jen na běžné zálohování v Androidu, které do dnešního dne není zcela kompletní.

Nyní jsme se dočkali rozšíření a Google u služby a vlastně i aplikace One zpřístupňuje automatické zálohování zdarma. Nemusíte být tedy členy. V rámci zálohování se do cloudového prostoru uloží fotografie, videa, kontakty a události v kalendáři. Pakliže si nepřiplácíte za větší prostor, tak se využije 15GB prostor, který je dostupný pro všechny, kdo si zařídí Google účet. Novinkou je také aplikace pro iOS, která nabízí stejné služby vedle správy svého účtu. Měla by být dostupná během dnešního dne v App Store.

Druhým vylepšením je možnost správy svého prostoru skrze aplikaci. Do této chvíle to bylo možné jen přes webovou stránku, ale nově můžete dělat změny i v mobilní aplikaci. Jde v podstatě o nástroj pro případné uvolnění a kontrolu zabraného místa.

