Google Asistent zamíří do bubliny

Google Asistent nás v Česku provokuje již nějakou dobu. Asi jste zaznamenali, že se vám na mobilu nabízí tento chytrý pomocník, ale většina textu v něm je v angličtině, případně některé fráze jsou v češtině. Sice vás vybízí k aktivaci, ale při pokusu dojde vždy k chybě a celý proces nelze dokončit. Stále čekáme na vyjádření společnosti Google, ale zatím jsme se nic nedozvěděli, ani se nic nestalo. V mezi čase se provádí nejrůznější úpravy, zejména grafického rázu. Google ale možná nabídne svého asistenta v kompaktním provedení.

Asistent v bublině

Android 11 přišel s plnou podporou bublin, tedy variace chat heads od Facebooku. Výhodou přímé implementace do systému je to, že vývojáři nemusí nic pracně vytvářet a jen mohou využít API pro použití bublinového zobrazení. V tuto chvíli je sice podporováno jen několik aplikací, ale asi se dočkáme rozšíření. Google uváděl, že tyto bubliny jsou spíše pro komunikační služby jako Messenger, Zprávy a další, ale nyní se ukazuje, že novinka bude dostupná i u asistenta.

V samotném zdrojovém kódu aplikace Google se podařilo objevit několik řádků, které nasvědčují, že asistent bude mít bublinové zobrazení.

<string name=”opa_chat_head_dismiss_content_description”>Assistant Chat Head dismissal area</string> <string name=”opa_chat_head_tutorial”>”Tap to talk to your Assistant.

Drag to move or dismiss.”</string>

Webu 9to5Google se navíc podařilo aktivovat tuto novinku, díky čemuž se nám naskýtá pohled na to, jak by mělo zobrazení fungovat. Nečekejte nějak velkou funkcionalitu. V podstatě se bude jednat o plovoucí ikonu, kterou můžete umístit kamkoliv na displeji. Při kliknutí na ni dojde k aktivaci asistenta. To je zatím vše a není jasné, co s tím vlastně Google zamýšlí.

