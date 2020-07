Xiaomi představilo Mi Band 4C, levný chytrý fitness náramek

Zdroj: Xiaomi

Není to tak dávno, co jsme se dočkali představení nového chytrého náramku Xiaomi Mi Band 5, který nepřišel s nějak zásadními změnami. V podstatě se dá zmínit lepší displej a pohodlnější nabíjení. Více ale očekáváme s následným ohlášením globální dostupnosti, respektive by mohla být k dispozici verze s NFC a možností placení v obchodech. Zatím se tato novinka objevila v Rusku, ale má dojít k rozšíření. Mezitím ale Xiaomi představuje další chytrý náramek – Xiaomi Mi Band 4C.

Xiaomi Mi Band 4C

Pokud je vám novinka povědomá, tak se není čemu divit. V podstatě se jedná o přejmenovaný náramek Redmi Band, jenž byl představen v dubnu tohoto roku. Xiaomi jednoduše pokračuje ve své strategii používání několika názvů pro jedno zařízení. Dá se tedy předpokládat, že pro některé trhy bude znám jako Redmi Band, pro jiné jako Xiaomi Mi Band 4C.

Xiaomi Mi Band 4C bude hlavně lákat na cenu. V Malajsii byla nastavena na 99 RM, což je v přepočtu přibližně 547 Kč. Bude se tak jednat o velmi levnou alternativu k Xiaomi Mi Band 5. Kromě ceny bude lákat na výdrž na jedno nabití, která by se měla pohybovat kolem dvou týdnů.

Nabíjení v tomto případě je řešeno přes integrovaný USB port. Samozřejmostí je senzor srdečního tepu a krokoměr. K dispozici jsou různé sportovní režimy, podpora notifikací ze smartphonu a například voděodolnost. O konektivitu se stará Bluetooth 5.0.

Otázkou je, pod jakým názvem se tento chytrý náramek dostane do Česka, pokud to tedy je v plánu. Je možné, že se Xiaomi soustředí jen na Xiaomi Mi Band 5.

