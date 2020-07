Zdroj: Waze

Koncem minulého měsíce jsme vás prostřednictvím článku informovali o novinkách, které aplikace Waze dostane. Přibylo 30 barevných a zábavných emotikonů, které mají představovat vaši aktuální náladu. Poslední aktualizace přinesla také mírné přepracování, což se týká třeba i upraveného loga. Celkový vzhled aplikace je ale stále stejný a už by to opravdu chtělo výraznější redesign.

Waze má nové logo a další drobnosti

Waze ukrývá tajný emotikon v podobě příšerky

Waze do své aplikace koncem minulého měsíc přidal 30 barevných a zábavných emotikonů, které reprezentují vaši současnou náladu. Některé z možností zahrnují nálady Funny, Sunny, Zombified, Wild, Chill, Furious, Geeky, Happy, Loved-up, Sneaky, Eco-friendly, Proud, Sad, Skeptical, Shy, Carsick, Zen a Speedy. Pokud chcete svou náladu v aplikaci změnit, klepněte na pole Hledat v levé dolní části aplikace. Klepnutím na své jméno přejdete do části Můj Waze. Zde klikněte na Nálada a vyberte svůj emotikon.

Zní to velice jednoduše, což také je, ale firma do uživatelského rozhraní skryla emotikon Monster Mood. Pokud si jej chcete aktivovat, musíte se nejprve ujistit, že máte nainstalovanou nejnovější aktualizaci aplikace Waze pro iOS a Android. V sekci Hledat přejděte do vyhledávacího pole a napište ##@morph. Po zadání tohoto příkazu se vám vedle jména objeví malá fialová příšerka s jedním okem.

Zdroj: phonearena.com



Domů » Články » Aplikace Waze obsahuje skrytou příšerku [návod na aktivaci]

reklama reklama