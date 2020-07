Sony přináší podporu focení do RAW pro Xperii 1 II v nové aktualizaci

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sony letos představilo nový top model s názvem Xperii 1 II (recenze) a ještě více se v něm zaměřuje na fotografické funkce z jejich fotoaparátů Aplha. O to více jsme byli překvapeni při nedávném testování, že novinka neuměla fotit do formátu RAW. To se ale naštěstí již mění, japonský výrobce vydává aktualizaci přinášející právě tuto funkci.

Xperia 1 II už umí fotit do RAW

Nová aktualizace s označením 58.0.A.3.88 o velikosti pouze 75 MB přináší právě podporu focení do formátu RAW, a to v aplikaci Photo Pro. Na výběr zde máte možnost fotit jen do RAW, do RAW a JPEGu zároveň a nebo jen do JPEG. Kromě toho nová aktualizace obsahuje bezpečnostní záplatu z července 2020.

A to je vše, nic dalšího update nepřináší. Je škoda, že Sony třeba neimplementovalo samostatný noční režim, který tomuto modelu chybí. Ale třeba se dočkáme v nějaké z dalších aktualizacích. Mezitím si můžete přečíst recenzi na Xperii 1 II, kterou jsme před pár týdny vydali.

RECENZE: Sony Xperia 1 II – fotografův sen

