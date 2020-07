Samsung zřejmě přestane přibalovat nabíječku

Zdroj: Samsung.com

Společnost Samsung reaguje s největší pravděpodobností na zprávu vydanou investiční bankou Barkley z Velké Británie, která u konkurenčního Applu očekává, že již od chystaného iPhonu 12 přestanou do prodejního balení přibalovat sluchátka a nabíječku. Oba druhy příslušenství jsou sice odjakživa základními prvky výbavy, ale v příštím roce by mohlo dojít k malé revoluci, ke které se mohou postupně připojovat i ostatní výrobci chytrých telefonů.

Síla zvyku

Jihokorejský gigant si pohrává se stejnou myšlenkou, a to ne kvůli ekologickému dopadu. Zároveň ke kroku nemá dojít hned a najednou u všech zařízení, ale postupně během roku 2021 podle zpětné vazby svých zákazníků. Náklady na výrobu zřejmě nebudou nijak astronomické. Ovšem do konečných cen telefonů se to nemusí nijak promítnout.

Výrobce dostane ještě volnější ruku při nastavování agresivní cenové politiky a zároveň podpoří prodeje samotného příslušenství. Údajně spoléhají na to, že uživatelé v domácnostech za posledních 10 let mají toto příslušenství ušetřené v zásobách, takže vyjmutí ani nijak nepocítí.

Některé modely ze základní třídy v dnešní době jsou dodávány bez základních sluchátek, ale chybějící nabíječka už může být velkým krokem do neznáma. Nakonec logický význam by to mělo například u zařízení ze střední a vyšší třídy podporující bezdrátové nabíjení, což platí i u sluchátek, kdy uživatelé se nebojí pořídit bezdrátové provedení.

