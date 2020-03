OPPO Watch jsou nové hodinky, připomínají Apple Watch

zdroj: fonearena.com

Nějakou dobu se proslýchalo, že společnost Oppo kromě top modelů připravuje první chytré hodinky. V rámci dnešní tiskové konference jsme se skutečně dočkali nových hodinek, které se jednoduše jmenují OPPO Watch. Na první pohled vám budou připomínat hodinky od Applu, ale celkově se jedná o jiné zařízení.

OPPO Watch

Nové hodinky od společnosti Oppo se nabízí ve dvou velikostech, 41 a 46 mm. Velikost ale není jediný parametr, v čem se liší. Větší verze nabízí například baterii o kapacitě 430 mAh a dle výrobce má vydržet až na 40 hodin používání, přičemž v klidném stavu má energie dostačovat až na 21 dnů. Takové hodnoty je možné dosáhnout zřejmě použitím specifického koprocesoru Apollo 3, který se stará o nenáročné funkce.

Větší model má také certifikaci 5ATM, takže hodinkám by neměla uškodit voda, ale že by byly na plavání, to se nedá říci. Displej nabízí 1,91 palců a jedná se o zakřivený AMOLED panel. Oppo se snažilo maximálně využít přední stranu, což je rozhodně lákavé. Samozřejmě nechybí sportovní funkci, GPS, NFC a dokonce je k dispozici verze s eSIM.

OPPO Watch 41mm má menší displej s nižším rozlišením, baterii o kapacitě 300 mAh. Je zde i nižší certifikace 3ATM. V hodinkách je oficiálně ColorOS Watch systém, ale ten je založen podle všeho na WearOS od Googlu. Zahraniční weby uvádí, že hodinky disponují také EKG možnosti měření.

Specifikace 41mm

displej: 1,6 palců, 320 x 360 pixelů, AMOLED

procesor: Qualcomm Snapdragon 2500 + Apollo 3 koprocesor

1GB RAM

8GB úložiště

senzor srdečního tepu

ColorOS Watch

3ATM 41mm

4G (eSIM), WiFi 802.11n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC

baterie: 300 mAh, 20 hodin používání, mód pro 14 dnů

Specifikace 46mm

displej: 1,91 palců, 402 x 476 pixelů, AMOLED

procesor: Qualcomm Snapdragon 2500 + Apollo 3 koprocesor

1GB RAM

8GB úložiště

senzor srdečního tepu

ColorOS Watch

5ATM

4G (eSIM), WiFi 802.11n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC

baterie: 430 mAh, 40 hodin používání, mód pro 21 dnů

OPPO Watch ve verzi 41mm stojí v Číně 1499 juanů, což je v přepočtu přibližně 4 870 Kč. Verze OPPO Watch 46mm pak stojí 2499 juanů, tedy cca 8 120 Kč. Zatím není známo, jestli se chystá globální verze. Dalo by se říci, že tyto hodinky si sice propůjčují design od Applu, ale konkurovat budou hlavně Xiaomi Mi Watch.

