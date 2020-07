Je vám vedro? Pomůže chytrý větrák Xiaomi Mijia DC, navíc je ve slevě! [sponzorovaný článek]

Xiaomi se nevěnuje jen mobilním telefonům, ale spoustě dalším elektronickým zařízením. Například vyrábí i skvělé a kvalitní chytré větráky, které se hodí hlavně v létě, kdy jsou teploty občas opravdu neúnosné jako třeba právě dnes. Do budoucna ho ale ocení kdykoliv, když budete potřebovat třeba jen lehký vánek.

Xiaomi Mijia DC vás ochladí

Xiaomi Mijia DC s výškou 1 metr ve svém stříbrném provedení nabízí masivní kruhovou základnu zajišťující jeho vysokou stabilitu i při nejvyšším výkonu. Velmi praktickou funkcí tohoto ventilátoru je jeho automatická oscilace, pomocí které může šířit chladivý vánek až do vzdálenosti 14 metrů v širokém úhlu 140 stupňů.

Tento větrák s rychlou dopravou zdarma z Německa kupujte zde

Stojanový chytrý ventilátor od známé značky Xiaomi nabízí špičkový výkon v kombinaci s velmi kompaktními rozměry. Díky svému výkonu 15 W je tento ventilátor vhodný i do větších obývacích pokojů či kanceláří (až do velikosti 50 m2).

Navzdory vysokému výkonu umí být Xiaomi Mijia DC překvapivě tichý, hlučnost v noci při aktivním režimu nízkého hluku nepřesahuje 26,6 dBA. V praxi tedy ventilátor ani neuslyšíte.

A co víc, Xiaomi Mijia DC můžete ovládat také pohodlně ze svého mobilního telefonu. Jediné, co pro to musíte udělat, je si stáhnout oficiální aplikaci pro svůj operační systém Android či iOS. Ventilátor tak můžete umístit na konec místnosti a vy jej budete pohodlně ovládat z druhého konce pomocí telefonu.

Nyní jej pak můžete zakoupit ve slevě 76 % zde ve známém obchodě Cafago.com. Dopravu máte zdarma a clo neplatíte, protože produkt je doručen z německého skladu firmy. Navíc dorazí za 4-6 dní do Česka k vám.



