iQOO U1 je zajímavá novinka nižší třídy

Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinky iQOO Z1x 5G. V tomto týdnu společnost představila navíc rychlé nabíjení dosahující hodnoty 120 W. Na mobil podporující takovou hodnotu si musíme počkat, ale v mezičase firma uvedla novinku nižší třídy, iQOO U1.

iQOO U1

Tento smartphone zapadne do nižší třídy, ale samotné specifikace jsou na poměrně dobré úrovni. K dispozici je větší 6,53palcový displej s Full HD+ rozlišením. Ten má v sobě díru pro přední kameru. Čtečku otisků v něm nehledejte, ta je umístěná na boční straně, což je čím dál více běžnější u levnějších modelů.

O výkon se zde stará procesor Snapdragon 720G z ledna tohoto roku. K dispozici má až 8 GB operační pameti. Pro data poslouží až 128 GB, jen zde není možnost rozšíření pomocí microSD karty. Na zadní straně se sice nacházejí tři foťáky, ale dva z nich mají jen 2MPx rozlišení. Hlavní senzor má 48MPx rozlišení. O energii se stará 4500mAh baterie s 18W nabíjením. Stinnou stránkou je obsažený microUSB konektor.

Specifikace

displej: 6,53 palců, 2340 × 1080 pixelů (Full HD+), LCD, 19.5:9

procesor: Snapdragon 720G

RAM: 6GB/8GB LPDDR4x

úložiště: 64GB / 128GB (UFS 2.1)

Android 10 + iQOO UI 1.0

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.79 2 MPx, f/2.4 hloubka ostrosti 2 MPx, f/2.4 makro přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack

rozměry: 162,05 × 76,61 × 8,46 mm, 190 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, micro USB

baterie: 4500 mAh + 18W nabíjení

Základní model s 6 GB operační paměti a 64GB úložištěm přijde v přepočtu přibližně na 4000 Kč. Jestliže novinka zamíří do Evropy, mohla by se cena pohybovat kolem 5 500 Kč. Je zde možnost, že si nakonec iQOO U1 najdou cestu i do Česka.

