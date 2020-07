Samsung chystá Galaxy Tab A se starším čipem

Zdroj: Softpedia.com

K odvážnému kroku se rozhodla společnost Samsung, která opráší několik let starý procesor z vlastního portfolia a nasadí jej do nového tabletu skrývajícím se pod kódovým označením SM-T575. Jihokorejský gigant hodlá využít čipovou sadu z telefonu Galaxy S9, o němž jsme poprvé slyšeli začátkem roku 2018. Tablet by měl zapadat do produktové série Galaxy Tab A a stane se cenově dostupným zařízením.

Žádná hitparáda

Informace pochází od několika zahraničních zdrojů včetně posledního benchmarku z Geekbench. Úhlopříčka displeje nemá překračovat hranici 8,4 palce a výkonnostní stránku zastoupí osmijádrový procesor Exynos 9810 napojený ke grafickému čipu Mali-G72 MP18. Dalším dílkem do skládačky bude operační paměť RAM o velikosti 4 GB, které by slušel doprovod minimálně 64GB interního úložiště s podporou microSD karet.

Celkovou výdrž si vezme pod kontrolu 5 000mAh článek baterie. Uživatelským rozhraním doprovodí operační systém Android 10 překrytý vlastní nadstavbou One UI. Zmiňované označení má patřit variantě s podporou LTE sítí, přičemž základní WiFi verze může být známa jako SM-T570. Samsung bude zřejmě chtít stihnout období Vánoc, kdy zahájí oficiální prodej s cenovkou okolo 240 dolarů (tj. cca 5 681 Kč).

