Spotify začíná podporovat video podcasty

Podcasty jsou čím dál tím populárnější a už delší dobu je nalezneme také na populární streamovací službě Spotify. Mnoho podcastů je však nahráváno i s videem, které však tvůrci dosud dávali třeba na YouTube. To se nyní mění, Spotify umožní tvůrcům nahrávat podcasty i s video stopou.

Podcasty nově i s videem

Vybraným tvůrcům tak nyní Spotify umožní nahrávat jejich epizody podcastů s videem. Bude se to týkat zatím především zahraničních podcastů – například Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay nebo The Rooster Teeth Podcast.

Pokud budete poslouchat video podcast a aplikaci Spotify minimalizujete, bude přehrávání pokračovat nadále. Bude se pouštět již jen zvuková stopa a tím pádem klesne i spotřeba dat. Nová funkce přichází po nedávném oznámení exkluzivity podcastu The Joe Rogan Experience jen na této platformě. Jelikož tento podcast nabízí i video, tak je novinka vcelku logická.

Věděli jste, že i Dotekománie má svůj podcast? Hledejte Pod Zlatou Lampou třeba na Spotify

