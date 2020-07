Cubot X30 představen a rovnou jej můžete mít v limitované slevě! [sponzorovaný článek]

Cubot dnes oficiálně představil nového zabijáka vlajkových lodí a to model X30. Zároveň se začíná prodávat a to rovnou s globální slevou pro všechny, takže ho můžete mít jen za 148,99 dolaru (v přepočtu asi 3400 Kč) za verzi 6 GB + 128 GB a nebo za 178,99 dolaru (4000 Kč) za verzi 8 GB + 256 GB úložiště. Navštivte proto produktovou stránku na Aliexpress zde, kde tuto slevu s kuponem získáte.

Cubot X30

X30 nabízí displej s úhlopříčkou 6,4 palce přes celou obrazovku jen s maličkým průstřelem, 48MPx fotoaparát, 128/256GB úložiště, 4200mAh baterii a Android 10. Ve stejné konfiguraci vychází pak Cubot X30 o 100 dolarů (asi 2200 Kč) levněji než Huawei nebo Xiaomi. To je právě důvod, proč X30 je pojmenován zabiják vlajkových lodí a jeho popularita stále roste od jeho uvedení na trh.

Nejlepší funkcí modelu Cubot X30 je jeho sestava fotoaparátů. Zařízení je vybaveno pěti zadními kamerami, mezi které patří hlavní objektiv Samsung S5KGM1 s rozlišením 48 MPx, ultra širokoúhlý objektiv s 16 MPx, makro objektiv 5 MPx a autofokusem, snímač hloubky ostrosti s 2 MPx a fotocitlivou čočku s rozlišením 0,3 MPx. Na přední straně je pak 32 MPx fotoaparát. S tímto kamerovým systémem s vysokým rozlišením můžete pořizovat fotografie ve vysoké kvalitě kdykoli a kdekoli.

Dalším bod, který stojí u Cubot X30 za zmínku, je jeho vysoký výkon. X30 je poháněn 2,0 GHz osmijádrovým čipem MediaTek Helio P60 založený na 12nm procesu. Tato energeticky efektivní čipová sada plus až 8 GB RAM a 256 GB úložiště zajistí dostatečný výkon kdykoliv. Telefon bude k dispozici ve dvou modelech, a to 6 GB + 128 GB a 8 GB + 256 GB.

Zpět na dnešní světovou premiéru, právě na Aliexpress zde začíná akce od 27. července do 1. srpna, kdy můžete získat X30 za nejdostupnější cenu a to pouze 148.99 / 178.99 dolarů. Tentokrát se společnost chce odvděčit příznivcům Cubotu a nabídnout tak velmi nízkou cenu. Za tu neseženete jiný model ve stejné konfigurace jako X30. Pokud vás tedy zajímá, neváhejte to hned jeden objednat!



