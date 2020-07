Apple Silicon už letos v MacBooku Pro a Air

Zdroj: ZDNet

Letošní ročník WWDC přinesl řadu novinek. Tou nejvýraznější změnou je ale přechod firmy Apple na novou architekturu Apple Silicon (ARM procesor). Tato změna se pochopitelně týká nejen přenosných počítačů MacBook, ale také iMac či Mac mini. Je to obrovský krok, který ovlivní budoucnost Apple počítačů.

WWDC 2020: iOS 14 s Rothem Welldenem

Apple Silicon aneb Přechod může začít

Společnost dokonce sama uvedla, že do konce roku chce představit a začít prodávat první Mac s Apple Silicon. Celkový přechod na novou architekturu je v plánu do dvou let. Dle analytika Ming-Chi Kua by 13,3palcový MacBook Pro mohl být prvním počítačem, který získá nový čip s ARM architekturou. V podstatě bude zařízení nabízet stejnou konstrukci a design, jako současná generace 13,3palcového modelu. Rozdíl ale bude uvnitř MacBooku. Analytik také uvedl, že tento stroj by měl být představen koncem letošního roku, případně ihned začátkem roku 2021.

Apple oznámil přechod na Apple Silicon, tedy ARM

ARM architektury se samozřejmě dočká také MacBook Air, a to buď ve stejném čtvrtém čtvrtletí, anebo v prvním čtvrtletí příštího roku. MIng-Chi Kuo ve své analýze také znovu zdůrazňuje, že Apple hodlá uvést na trh mini-LED technologii u 16 a 14,1palcového Macbooku. Tyto modely ale zřejmě dorazí o něco později, pravděpodobně ve druhém nebo třetím čtvrtletí 2021. Rovněž Ming Chi-Kuo dodává, že v letošním roce očekává nárůst dodávek MacBooků na 16-17 mil. kusů. Apple by měl také snížit cenu nového MacBooku Air.

