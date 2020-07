Apple Pencil může brzy detekovat barvy ze skutečného světa

Zdroj: MacRumors

Jablečná společnost údajně pracuje na nové technologii pro Apple Pencil, jež by mohla umožnit zařízení odebírat vzorky ze skutečného světa k použití v digitálních umění, kresbách, úpravách a dalších. Důkazem toho je nedávno podaný patent, který byl zveřejněn.

Apple Pencil bude možná schopno detekovat reálné barvy

Podaný patent nese název „Computer System With Color Sampling Stylus“ a popisuje stylus s přítomným barevným senzorem. Ten by měl být vybaven několika fotodetektory schopnými měřit světlo pro různé barevné kanály. To by v praxi umožnilo stylusu detekovat a vzorkovat barvu ze skutečného objektu, jako je například květina či triko.

Stylus může být také vybaven světlem, které usnadní fotodetektorům přesné určení barvy. Zbytek patentu pak popisuje design Apple Pencil s protáhlejším tělem, špičkou a protilehlým koncem. Apple dále v patentovém dokumentu uvádí, že barevný senzor může být umístěn na konci dotykové části, tedy na špičce.

Při použití této technologie by uživatelé mohli stylus proti objektu držet klasickým způsobem, jako když píší či kreslí na iPadu. Následně by zařízení detekovalo barevný kanál a ten se přenesl do iPadu, například do Photoshopu. Technologie by se mohla použít pro fotorealistické malby nebo jen pro vzorkování jedinečných barev z trávy, rostlin a mnohem více.

Společnost ale také uvádí, že by barevný senzor mohl být použit i pro jiné účely, třeba pro kalibraci displeje, tiskárny, měření zdravotního stavu a podobně. Není jisté, zda se tato technologie dostane opravdu na prodejní pulty, přeci jen jde o patent.

