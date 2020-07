Android a aktualizace – dva roky jako neměnný standard?

Zdroj: Google

Pokud jde o dostupnost aktualizací operačního systému, tak se v podstatě nikdo nemůže vyrovnat Applu. Ten je lídrem v této oblasti a i velmi staré modely dostanou aktuální systém, byť ořezaný o funkce. Mnohokrát se vyčítá Googlu, že nedokáže nabídnout takovou podporu u Androidu, ale nelze mu vše vyčítat. Apple má výhodu hlavně v tom, že si stojí za vším a vše ovládá. Žádná jiná společnost se nepodílí na vývoji a do jisté mír se dá říci, že mu nikdo nekecá do toho, co může a co ne. To ale není případ Googlu a aktualizace jednotlivých smartphonů podléhají mnoha faktorům, i výrobcům procesorů.

Dva až tři roky, víc nečekejte

Google sice každý rok vydá novou verzi operační systému a každý měsíc uvolní bezpečnostní opravy, které mají výrobci mobilů implementovat. Někteří tak činí svědomitě, jiný se uchylují ke čtvrtletním aktualizacím, jiné se o to moc nestarají a o pravidelnosti nelze hovořit. Svou roli zde hrají i výrobci procesorů, respektive SoC (System on Chip). I ti musí nabízet podporu svých procesorů a grafických čipů, aby výrobci mohli uzpůsobit novou verzi Androidu a vydat ji.

Web AndroidAuthority se na tuto problematiku zaměřil a v podstatě potvrdil, co je známé dlouho. Většina společností udržuje podporu pro procesory dva až tři roky. V případě společnosti Qualcomm se jedná o pochopitelný krok, byť ve svém tvrzení uvádí, že díky této podpoře některé společnosti dosáhnou i na více než dvě hlavní aktualizace systému. Navíc může poskytovat dodatečnou podporu pro výrobce, ale asi to nebude zrovna nejlevnější.

Příkladem může být společnost Fairphone se svým modelem z roku 2015. Mobil přišel na trh s Androidem 5.1 a teprve nedávno dostal aktualizaci na Android 9. Qualcomm přestal podporovat obsažený procesor Snapdragon 801 po vydání Androidu 6 a od té doby firma Fairphone musela investovat nemalé úsilí, aby udržela mobil aktuální. Dokonce musela pomoci i komunita.

Konkurencí v této oblasti je Madiatek, ale firma neposkytla jakékoliv vyjádření o délce podpory pro výrobce. Ostatně mobily s těmito procesory nebývají nějak často aktualizovány. Jen je těžké odhadnout, jestli za to může přímo Mediatek, nebo i samotní výrobci, kteří používají jejich procesory u levnějších mobilů

Na druhou stranu zde máme Samsung a Huawei, kteří si mimo jiné vyrábí vlastní procesory a očekávali bychom, že v této oblasti se budu blížit strategii Applu, ale ani zde není situace jiná. Obě firmy v podstatě podporují mobily v případě procesorů jen dva až tři roky, zejména pak top modelové řady.

U Androidu nelze hodit vinu jen na jednu společnost nebo subjekt. V podstatě součástí problému jsou všichni zúčastnění a bylo by zapotřebí změnit více věcí, než jen samotný Android. Google v této oblasti například zavedl projekt Mainline, Qualcomm se snaží poskytovat aktualizace GPU přes Obchod Play, ale to nestačí.

