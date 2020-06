Spravujte, organizujte a sledujte vaši komunikaci pomocí cloudového softwaru pro zákaznické služby [sponzorovaný článek]

Zákaznická podpora je efektivní a poměrně levný způsob zákaznického servisu, nelze však skrýt, že nákup moderního komunikačního systému je značným výdajem pro rozpočet jakékoli společnosti. Obtížná ekonomická situace na globálních trzích spíše napomáhá snižování nákladů, investice do kvalitní podpory zákazníkům dělá jen málo firem. Novou příležitostí pro všechny společnosti, které chtějí zvýšit efektivitu provozu svého call centra, a přitom se vyhnout jednorázovým investičním nákladům, je technologie zákaznického servisního software založeném na cloudu.

Široká zákaznická podpora

Software zákaznických služeb založený na cloudu je nainstalován na zařízení dodavatele a zpřístupněn klientovi prostřednictvím sítě. Na počítačích příjemce služby jsou pouze nezbytné „terminály“, které umožňují využití této funkce. Využít můžete mnoho možností podpory. Pomocí SMS, e-mailu a chatu lze snadno doplnit telefonickou komunikaci a poskytnout zákaznickou podporu na více kanálech. Váš zákazník si sám vybere, co mu nejvíce vyhovuje. Je možné vytvářet přizpůsobené skripty pro své agenty a usnadnit a zefektivnit jim jejich práci.

Technologie zákaznického servisního software založeného na cloudu je v současné době jedním z nejdůležitějších trendů v oboru a může v příštích několika letech zcela změnit image trhu IT řešení. Rychlý rozvoj cloudových služeb ve světě dokládají například finanční zprávy výrobců IT, kdy počet objednávek CaaS každoročně zněkolikanásobuje.

Moderní produkt založený na cloudu umí poskytovat kompletní a vysoce kvalitní obchodní řešení pro společnosti, které potřebují komunikovat se svými zákazníky prostřednictvím telefonu nebo jiných kanálů a vyžadují profesionální komunikační služby na vysoké úrovni.

Výhoda pro váš business

Převod zákaznických služeb do cloudu se doporučuje zejména pro společnosti, které splňují jednu nebo více z následujících podmínek: jejich komunikační potřeby jsou velmi proměnlivé, musí systém implementovat ve velmi krátké době, významně využívají vzdálené a home office či externí zaměstnance.

Pro společnosti, pro které komunikace není základní činností, umožňuje přenos komunikačního softwaru do cloudového modelu snížit výdaje na správu a správu systému, snížit náklady na vybavení a zaměřit se na klíčové činnosti z hlediska úspěchu na trhu. Software zákaznických služeb je velmi flexibilní, což je jeho obrovskou předností. Dynamicky se rozvíjející společnosti tak mohou výrazně snížit náklady na expanzi na trhu – otevření nových maloobchodních prodejen, expanze na zahraniční trhy nebo změna umístění poboček je mnohem levnější a jednodušší, pokud společnost používá systémy v modelu služeb. Nevyžaduje nábor dalších IT specialistů, investice do vybavení a nákup nových licencí. Cloud je také skvělým řešením pro podniky s měnícími se komunikačními potřebami.

Tyto služby mohou plně využívat jak průmyslové odvětví, tak telemarketing, telekomunikace pro vymáhání dluhů, pojišťovny, centra odchozích volání, banky a další.



Spravujte, organizujte a sledujte vaši komunikaci pomocí cloudového softwaru pro zákaznické služby [sponzorovaný článek]

