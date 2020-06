Zdroj: 9to5mac

Apple Glasses: takto by mohl vypadat GlassOS [koncept]

O tom, že Apple pracuje na svých nových brýlích s rozšířenou realitou jsme pro vás napsali nespočet článků. Jak jistě víte, společnost bude brýle označovat jako Apple Glasses a představeny mají být někdy v roce 2022.

Apple Glasses s rozhraním iOS 14

Zatímco americká společnost logicky neposkytne podrobnosti o svých připravovaných projektech, vývojář a designér Jordan Signer vytvořil velice zajímavý koncept, který nastiňuje možné uživatelské rozhraní brýlí. Rozhraní je samozřejmě inspirováno nedávno představeným operačním systémem iOS 14.

Jak poznamenal samotný tvůrce konceptu, webové stránky společnosti zdůrazňují, že změny v rozhraní iOS 14 způsobují, že některé prvky jsou kompaktní, přičemž se systém zaměřuje na to, aby uživatel získal rychle informace. To se dá samozřejmě očekávat také u systému pro brýle s rozšířenou realitou.

iOS 14 se vyznačuje novými widgety, novým rozhraním Siri a méně rušivých notifikací příchozích hovorů.

„Předpokládejme, že brýle Applu mají určitým způsobem projektovat informace na displeji. iOS 14 také zavádí nová paradigma uživatelského rozhraní, která pomohou zajistit bezproblémový přechod na brýle. V mém konceptu se můžete podívat, jak téměř každá novinka v iOS 14 může být přeložena do rozhraní pro brýle.“

Pro oznámení by tedy brýle mohly používat bannerový koncept inspirovaný u wathcOS v pravém horním rohu. Můžeme také vidět, že koncept používá nové ikony macOS Sur Big Sur. Jordan také zdůvodňuje, že ikony s 3D prvky a stíny by měly působit přirozeněji, aby byly lépe rozpoznatelné, když jsou překryty reálným světlem.

Nutno podotknout, že nové rozhraní příchozích hovorů a navigační bannery Apple Maps skvěle ladí s Apple Glasses.

Teoretiky by se operační systém pro brýle mohl nazývat GlassOS, který by automaticky zobrazoval widgety na základě toho, co je pro uživatele nejrelevantnější.

