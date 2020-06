Skládací iPhone tu bude velmi brzy, připravte se

Zdroj: MacRumors

První iPhone, který Apple představil v roce 2007, revolucionizoval mobilní telefony a změnil jejich koncept používání. V podstatě z pouhých telefonních zařízení jsme se díky iPhonu dočkali mini počítače. Samozřejmě podíl na rozšíření nemá jen Apple, ale také Google a OEM výrobci, tedy konkurenční společnosti.

iPhone by mohl znovu rozhýbat trhem, nebo snad ne?

Další velkou věcí mohou být skládací telefony, byť právě Apple žádný model dosud neuvedl. Dle registrovaných patentů je ale zřejmé, že společnost na těchto telefonech aktivně pracuje. A nyní leaker Jon Prosser potvrdil, že nebude dlouho trvat a první skládací iPhone bude představen. Konkrétně populární a velmi věrohodný leaker tvrdí, že Apple pracuje na skládacím iPhonu, takže je jen otázkou času, kdy bude zařízení představeno.

Důvod, proč americký technologický gigant, který nedávno dosáhl tržní kapitalizace firmy Apple 1,5 bilionu dolarů, stále nepředstavil skládací telefon je možná následující. Skládací telefony nejsou v současnosti stále dokonalé. První pokus jihokorejského výrobce Samsung nedopadl příliš dobře. Ovšem dá se říci, že od té doby Samsung učinil výrazný progres. Apple obvykle není tou značkou, která by spěchala na vydání produktů, a podle patentů chce zajistit, aby proces ohýbání neohrožoval integritu displeje.

Začátkem tohoto roku William LaCourse, profesor sklářské vědy na Alfred University, prohlásil, že skládací iPhone by mohl dorazit během příštích 12 až 18 měsíců. Toto tvrzení bylo založeno na prohlášení Corningu, který začal vyrábět skla pro ohýbatelná zařízení. Samsung zjevně spolupracuje s Corningem na urychlení procesu vývoje skládacího skla, čímž společně chtějí vytvořit dodavatelský řetězec v USA.

Dodavatelem opět Samsung

Pokud půjde vše podle plánu, měly by být potřebné komponenty připraveny do příštího roku. Díky tomu by Apple a další společnosti mohli vytvořit skládací telefon bez dalšího nutného technologického vývoje v oblasti skla.

Samsung se měl u Galaxy Z Flip přesvědčit o velký zájem zákazníků, tudíž příští měsíc vydá verzi s přídavkem 5G. Ostatní společnosti se také rychle transformují a přizpůsobují novému trendu, takže se očekává růst trhu v oblasti skládacích telefonů. Jistě, možná bude několik let trvat, než se ohebná zařízení stanou dominující oblastí, zatím se ale zdá, že nezaniknou.

Jedním z cílů společností Samsung a Corning je snížit náklady na skládací displeje, protože cena skládacích/ohýbatelných telefonů je v aktuálně považována za obrovský odstrašující faktor. Jakmile ale na trh vstoupí více hráčů a uskuteční se technologický pokrok, náklady se výrazně sníží. Taková zařízení pak budou mnohem cenově přístupnější.

Zdroj: phonearena.com



Domů » Články » Skládací iPhone tu bude velmi brzy, připravte se

reklama reklama