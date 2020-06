Apple má jako první americká firma hodnotu 1,5 bilionu dolarů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Po včerejším silném nárůstu, který tlačil cenu akcií společnosti Apple na další rekordní úroveň, se dnes akcie opět zvýší o více než dvě procenta. Díky dnešnímu nárůstu překročila tržní kapitalizace firmy Apple 1,5 bilionu dolarů, což z ní činí první americkou společnost, které tohoto milníku dosáhla.

Tržní kapitalizace vyjadřuje tržní hodnotu akciové společnosti nebo kryptoměn. Je to celková tržní hodnota všech jí vydaných akcií nebo, pokud jde o kryptoměny, celková hodnota všech mincí v oběhu. Vypočítá se jako součin počtu vydaných akcií a aktuální ceny akcií na trhu (pokud jde o kryptoměny, vypočítá se velmi podobně, součin všech mincí v oběhu a ceny dané kryptoměny).

Tržní kapitalizace se rovná ceně akcií vynásobené počtem akcií v oběhu. Vzhledem k tomu, že akcie jsou nakupovány a prodávány na veřejných trzích, může být kapitalizace využita jako ukazatel veřejného mínění o čistém jmění společnosti a je určujícím faktorem některých forem oceňování akcií.

Při současné ceně přibližně 352 dolarů za akcii se zhruba 4,3 miliardami akcií v oběhu dosahuje tržní kapitalizace Applu přibližně 1,53 bilionu dolarů. Celkový počet akcií Applu v posledních letech spíše klesá, neboť firma agresivním způsobem kupuje akcie zpět, což pomáhá zvyšovat hodnotu zbývajících akcií na trhu. Toto snížení počtu akcií se započítává právě do výpočtu tržní kapitalizace.

Na konci ledna dosáhl Apple na historicky nejvyšší cenu za akcii, ovšem ceny klesly ihned poté, co světem otřásla pandemie COVID-19. Konkrétně se bavíme o 35% poklesu původní ceny akcie. Ovšem silné a stabilní zázemí přineslo Applu minulý pátek opět historický maximum a v posledních dnech stále roste. Už nyní je pravděpodobné, že do dalších čtyř let společnost překoná další milník – 2 biliony dolarů. Jak k tomu dospěje, si můžete přečíst v našem článku:

