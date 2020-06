Tangi od Google Area 120 nově pro Android [aktualizováno]

Aktualizováno 18. 6.

Na začátku roku jsme se dočkali nové aplikace Tangi z inkubátoru Area 120 společnosti Google. Po půl roce jsme se dočkali uvolnění verze pro systém Android, ale jak to už bývá u těchto experimentů, aplikace není dostupná v naší krajině. Pokud si ji ale chcete vyzkoušet, můžete si nainstalovat APK balíček ze serveru APKmirror.

Tangi Quick Videos Area 120 by Google NEZNÁMÁ ANDROID

Původní článek 30. 1.

Pokud jde o sociální sítě, najdeme na aktuálním trh mnoho možností. Kupříkladu jsme se nedávno dočkali reinkarnace mrtvé služby Vine v podobě novinky Byte. Ve své podstatě bude konkurovat populární službě TikTok, ale v obou případech jde o krátká zábavná videa. Na trh ale přichází novinka v podobě služby Tangi, která se soustřeďuje na trochu jiný typ obsahu.

Tangi

Aplikace a služba Tangi pochází z inkubátoru Area 120 společnosti Google. Hlavním smyslem novinky je nabídnout krátká videa o délce maximálně 60 sekund, která se soustřeďují na návody, tipy, triky a jiné návody, které mohou zjednodušit život, vytvořit něco uměleckého nebo si vyrobit nějakou pomůcku nebo cokoliv z běžných potřeb.

V podstatě se dá říci, že Tangi nabízí videa s informační hodnotou a neumožňuje zveřejňování videí s cílem jen pobavit. Je jasné, že zde bude silně hlídán obsah, což se potvrzuje i samotnou registrací jakožto tvůrce těchto videí. Takový uživatel musí projít ověřením obsahu, aby mu bylo umožněno zveřejňovat obsah. Už nyní ve službě působí několik známějších blogerů a jiných tvůrců.

Za službou stojí Coco Mao, přičemž uvádí, že nápad vznikl díky rodičům, kteří sledují takzvaná DIY (Do it yourself – „Udělej si sám“) videa. Proto došlo k vytvoření takto specifické službě. K dispozici je zatím jen aplikace pro iOS a webová verze. Bohužel Tangi není dostupné v EU, takže zatím nelze ani sledovat obsah v našich končinách, pokud nemáte k dispozici VPN do jiné krajiny.

Zdroje: techcrunch.com, androidcommunity.com



Domů » Články » Tangi od Google Area 120 nově pro Android [aktualizováno]

reklama reklama