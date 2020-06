Chrome a nový vzhled automatického vyplňování [aktualizováno]

Zdroj: Google

Aktualizováno 9. 6.

Minulý rok jsme se dozvěděli, že Chrome získá nové grafické zpracování nabídky pro automatické vyplňování údajů na webových stránkách. Místo malého obdélníku u konkrétního políčka se nabídne přehlednější nabídka u klávesnice. Po půl roce vývoje a testování přichází tato změna do Chromu ve verzích Dev a Canary. Dá se tedy předpokládat, že do stabilní verze zamíří novinka již v srpnu.

Původní článek 11. 11.

Automatické vyplňování je jedna z užitečných funkcí mnoha prohlížečů, přičemž se najde několik služeb, které nabízí správu soukromých dat. Google disponuje vlastním řešením, které se nabízí v prohlížeči Chrome, pokud jste přihlášeni ke svému účtu. Na Androidu jste doposud byli zvyklí, že se nabídne u vyplňovaného pole pop-up (vyskakovací) okno s nabídkou vyplnění. O užitečnosti se netřeba bavit, ale samotné grafické provedení nemusí být vždy přívětivé. Nyní se ale chystá novinka, která by měla vnést trochu jednoduchosti, co se používání týče.

Chrome a automatické vyplňování

Google zatím testuje nové grafické prostředí automatického vyplňování skrze experimenty, ale i tak si můžete novinku vyzkoušet. Stačí zadat do Chromu adresu chrome://flags a následně dohledat dvě položky – #autofill-keyboard-accessory-view a#enable-autofill-manual-fallback. První slouží pro hesla, druhá je na všechna ostatní data, jako je třeba adresa a podobně. Po aktivování se nabídne nové prostředí.

Jak je vidět na snímcích obrazovek výše, návrhy na automatické vyplňování se přesunuly nad klávesnici, respektive je součástí klávesnice, aspoň na první pohled. Díky tomu se nabízí konzistentní design, kdy netřeba hledat vyskakovací okno podle umístění formuláře.

Každá položka navíc nabízí možnost rozbalení pro detailnější informace, případně na výběr z většího množství dat, která lze doplnit do formuláře. Ale jak se ukazuje, není to jediná grafická změna, která je nově dostupná v rámci experimentů. Ještě se nabízí novinka „Touch to fill UI“ (#touch-to-fill). V tomto případě se nabídne vyskakovací okno ze spodní strany, kde konkrétně vyberete položku, kterou chcete doplnit. Po kliknutí se nabídka rozbalí, což se hodí, když je k dispozici více možností.

Nové experimentální možnosti mají být dostupné u všech variant Chromu pro Android. Je spíše otázkou, pro kterou se Google rozhodne. Obě nabízí odlišný přístup.

Zdroje: androidpolice.com, xda-developers.com



