Apple Watch přinesou dlouho očekávanou funkci

Že Apple plánuje zahrnout do připravovaného systému watchOS 7 a Apple Watch nativní aplikaci pro sledování spánku, o tom jsme vás již několikrát informovali. Nyní ale leaker Fudge sdílel podrobnější informace o fungování sledování spánku na Apple Watch. Jak to tedy vše Apple vymyslí?

Apple Watch se dočkají sledování spánku

Chytré hodinky Apple Watch, respektive nativní aplikace pro sledování spánku, bude vyžadovat nabitou baterii alespoň na 30 %. Hodinky vám také budou pravidelně zasílat připomenutí, která vám umožní jej nabíjet tak, aby vydržely celou noc při zapnutém monitoru spánku. Sledování spánku také automaticky zapne funkci Nerušit, uzamkne a sníží jas displeje tak, aby váš spánek nebyl nijak ovlivněn. Pokud se probudíte před obvyklým časem, funkce vás vyzve k vypnutí budíku a režimu spánku.

Apple také nabídne tlačítko režimu spánku v Control Center v rámci systému watchOS 7. Co je však nejasné, je, zda se funkce pro monitorování spánku automaticky spustí, anebo jej bude muset uživatel ručně aktivovat. Prozatím také nevíme, zda nativní aplikace bude k dispozici exkluzivně pro Apple Watch, či jej společnost zpřístupní vícero modelům.

Nutno podotknout, že právě po sledování spánku uživatelé dlouhodobě volají, takže je dobré vidět, že Apple tento rok funkci hodlá implementovat. To ale není vše, co by mohl systém watchOS 7 nabídnout.

watchOS 7 změní systém aktivit

Každý Apple Watch účet je aktuálně připojen k jednomu Apple ID. Tento nový režim ale umožní rodiči spravovat Apple Watch svého dítěte z vlastního iPhonu. V praxi to znamená, že dítě nebude muset vlastnit iPhone, aby mohlo používat chytré hodinky od Applu.

Pokud bude tato funkce dokončena včas a uvedena ještě v tomto roce, Apple Watch budou pro děti mnohem lepší než kdy předtím. Otázkou ale je, jak to bude fungovat sledování aktivity? Na základě uniklého iOS 14 kódu na tuto otázku máme odpověď.

Chytré hodinky od Applu jsou vyladěny pro sledování kondice a zdraví hlavně dospělých lidí. Některé zdravotní funkce, jako EKG, jsou věkově omezené, protože u dětí nemohou získat přesná data. Apple ale přemýšlí o tom, jak bude sledování aktivity fungovat pro mladší uživatele.

Když budou hodinky nakonfigurovány v tomto novém dětském režimu, Apple bude zacházet s kroužky aktivity zcela odlišným způsobem. Doposud kroužky aktivity byly sestavovány ze tří metrik:

červená pro počet kalorií spálených intenzivním pohybem, jako rychlá chůze nebo běh

zelená pro počet minut cvičení

modrá pro počet různých hodin s pohybem

Technicky vzato, červený tahový kroužek ukazuje počet aktivních kalorií spálených za den v porovnání s větším počtem celkových kalorií. Celý tento systém může fungovat jen u dospělých, takže Apple bude muset vymyslet nový systém hodnocení.

Bude toho ale více

Případně mohou hodinky tuto metriku nahradit časovým pohybem. Například Apple Watch budou moci sledovat 90 minut pohybu po celý den namísto spálení 500 aktivních kalorií. Pokud tedy vaše děti tráví mnoho času na gauči nebo hraním videoher, tato verze pohybového kroužku je může povzbudit k větší aktivitě. Tato funkce by také lépe odměnila děti za aktivity, jako je hraní venku nebo sportování, než standardní pohybový kroužek.

Nový systém watchOS také má zjednodušit správu hodinek v souvislosti s dětmi. Pokud bude mít vaše dítě hodinky Apple Watch, budete je moci spárovat s iPhonem. Kvůli tomu na ně nebudou chodit vaše notifikace a budete moci na hodinkách omezit dostupnost určité hudby a další rodičovskou správu. Novinkou bude též možnost nastavit „čas školy“, kdy nebude možné používat určité aplikace. Nakonec konečně má dorazit také sledování spánku, které se dlouho spekulovalo už u poslední generace.



