Apple překročí milník 2 bilionů dolarů do čtyř let

Před dvěma lety se Apple stal první veřejně obchodovatelnou společností, která dosáhla milníku tržní kapitalizace ve výši 1 bilionu dolarů. Někteří analytici se nyní zaměřují na další milník ve výši 2 bilionů dolarů. Analytik Amit Daryanani rozebírá, co musí výrobce udělat, aby překročil hranici 2 bilionů dolarů.

Apple bude tlačit důraz na dva segmenty

Společnost se v podstatě zaměří na již pokračující růst ve stávajícím podnikání. Nemáme tedy očekávat, že by společnost najednou skočila na nějaký nový obrovský trh. Hlavním pilířem budou pro firmu služby a trh s wearables. V rámci wearables by se výrobce měl dostat na hranici 60 mld. dolarů, především díky expanzi AirPods a Apple Watch. Aktuálně nabízené služby by mohly vzrůst na 100 mld. dolarů.

Právě služby mají být pro Apple velmi důležité kvůli vyšším maržím ve srovnání s ostatními segmenty. Kromě toho právě služby rostou rychleji než ostatní kategorie, ve kterých společnost figuruje. Hranici 2 bilionů dolarů by firma měla překročit v budoucích čtyř letech, alespoň takto hovoří zpráva analytika Amita Daryanania.

