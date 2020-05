Youtube vás upozorní, že byste měli jít spát

Zdroj: Dotekomanie.cz

V poslední době jde sledovat nový trend, který se zaměřuje na digitální zdraví. V podstatě jde metody, jak snížit závislost na smartphonech a jiných zařízení. Operační systémy disponují nejrůznějšími funkcemi, které mají napomáhat s redukcí času používání. Youtube například již nějakou dobu disponuje statistikami sledování a také nastavením, po jakém čase byste si měli dát pauzu. Nyní přibude další novinka.

Youtube a čas jít spát

Vývojáři Youtube aplikace se zaměřili na situaci, kdy uživatelé místo spánku sledují do pozdních hodin videa, přičemž tak zasahují do doby, kdy by měli spát. V rámci nastavení aplikace přibude možnost nastavení doby, kdy spíte. Po aktivaci aplikace Youtube upozorní skrze vyskakující okno, že byste měli vypnout videa a jít spát.

Novinku najdete v nastavení aplikace v sekcí Obecné. Zde budete moci aktivovat novinku s tím, že si nastavíte dobu, kdy je čas spánku. Youtube myslel i na situaci, kdy ještě sledujete nějaké videa a abyste nebyli rušeni. Po skončení vás aplikace upozorní. Budete moci odložit tuto zprávu o deset minut, případně ji zrušit. Nejedná se tak o funkci, kdy by se Youtube aplikace zastavila nebo ji nebylo možné používat. Jde skutečně jen o upozornění.

Tato novinka by měla být k dispozici v aplikacích pro Android a iOS od dnešního dne, ale je vidět, že rozšiřování bude nějakou dobu trvat. Na redakčních zařízení ještě nic takového nemáme. Otázkou je, jestli něco takového budou uživatelé používat. Nebylo by na škodu, kdyby toto mohli nastavit rodiče pro zařízeních svých potomků skrze rodičovskou kontrolu.

