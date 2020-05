Sonos Arc je nový prémiový inteligentní soundbar

Zdroj: Sonos

Společnost Sonos se v poslední době chlubí hlavně chytrými reproduktory, které nabízejí skvělý zvuk za fér cenu. Do svého produktového portfolia nyní přináší další prémiový inteligentní soundbar.

Sonos Arc se chlubí skvělým, prémiovým zvukem

Sonos Arc přináší skvělý zvuk, především díky inteligentnímu zvuku v kino kvalitě. Reproduktor se dokáže sám přizpůsobit různému prostředí, čímž dokáže nabídnout ještě lepší zvuk. Navíc Sonos Arc podporuje Dolby Atmos a hlasového asistenta.

Novinka ale spadá do prémiové kategorie, takže je jasné, že si připlatíte. Cenu ale nechme až na konec článku. Společnost se chlubí, že Arc staví na špičkových inovacích v oblasti domácího kina a softwarově poháněném zvuku, který posluchače díky podpoře Dolby Atmos vtáhne do dramatických momentů, křišťálově čistých dialogů a působivých basů.

Podle Sonosu také novinka přináší skvělý zvuk, který se projeví ve všech kategoriích – hudba, podcasty, streamování rádia a podobně.

„Domov nehrál v našich životech nikdy dříve tak podstatnou roli a my se vždy snažili o to, aby se stal přívětivějším místem díky skvělému zvuku a novým zážitkům. Arc oživuje zvuk našich oblíbených pořadů a umělců jako nikdy předtím. Naším cílem je vytvořit z každého pokoje, ve kterém máte televizi, místo, kde si můžete jednoduše užít všechna skvělá videa a hudbu, které jsou dnes dostupné“ říká Patrick Spence, generální ředitel společnosti Sonos.

Sonos Arc s Dolby Atmos

Sonos Arc je prémiový soundbar poskytující široký zvukový záběr a skvělé basy, alespoň takto o něm výrobce hovoří. Jedenáct vysoce výkonných reproduktorů včetně dvou, které zvuk směrují nahoru pro 3D zvuk, má za úkol vytvářet dramatickou čistotu, detail a hloubku.

Arc přizpůsobuje svůj zvukový profil pomocí softwaru na základě nastavení domácího kina podle toho, co právě hraje, na stereo, Dolby Audio 5.1 nebo Dolby Atmos. Samotný uživatel si pak může zvuk ještě vylepšit pomocí funkci aplikace Sonos.

Arc je v prodeji v matně černém a matně bílém provedení. Má zaoblenou 270stupňovou plastovou mřížku a jemný hladký povrch pro zajištění vícerozměrného zvuku. Arc můžete umístit na televizní stolek nebo jej připevnit na zeď pomocí nástěnného držáku (není součástí balení). O jednoduché propojení a nastavení se pak postará rozhraní HDMI eARC nebo ARC. Soundbar lze zakoupit od 10. května za 24 990 Kč vc. DPH.

Sonos Sub a Sonos Five + nová aplikace

Sonos ale kromě reproduktoru Arc představil také dvě aktualizované verze Sonos Sub (Gen 3) a Sonos Five nahrazující Play5 (Gen 2). Oba modely přichází se zvýšenou vnitřní pamětí a rychlejším procesorem. Zvuk nijak ale vylepšen nebyl. Sonos Sub si zakoupíte v černé a bílé barvě za 21 990 Kč. Naopak model Five za 15 990 Kč vč. DPH.

Od 8. června 2020 si budeme moci stáhnout i novou mobilní aplikaci Sonos, obohacenou o aktualizaci softwarové platformy, která pohání další generaci produktů Sonos, včetně Arc, Five a Sub třetí generace. Tyto tři nové produkty budu fungovat výhradně v nové aplikaci.

„Právě aplikace nové generace podporuje zvuk s vyšším rozlišením, jako Dolby Atmos u Arc, stejně tak i lepší zabezpečení a vylepšený design pro ještě jednodušší používání. Aktualizace uživatelského rozhraní usnadní zákazníkům hledání obsahu, ovládání zvuku a přizpůsobení uživatelského prostředí novými funkcemi, počínaje uložením seskupených místností.

Zákazníci si stáhnou novou aplikaci a jednoduše převedou stávající systém na novou platformu. Všechny oblíbené položky, služby a nastavení se uloží.“

