SMARTOMAT – elegantní chytré hodinky za dostupnou cenu! [sponzorovaný článek]

Společnost SMARTOMAT je zajímavá hned na několika frontách. Jedná se o českou firmu, která vznikla před čtyřmi lety, tedy v roce 2016. Jejím hlavním sortimentem jsou chytré hodinky a fitness náramky. V podstatě tedy nabízí to, co všichni poslední roky tak moc chceme. Chceme sledovat a monitorovat náš zdravotní stav, splňovat sportovní aktivity, pálit kalorie a to hlavně za pár korun. Zkrátka a jasně, chytré hodinky a fitness náramky jsou skvělým společníkem nejen pro ty, kteří nechtějí platit za osobního trenéra, ale také poslouží jako módní doplněk.

SMARTOMAT vám určitě nezaručí, že budete ihned hubnout a přejdete na správný životní styl. Může vám ale výrazně pomoci se k těmto činnostem a cílům postupně dostat / vypracovat. Ve svém portfoliu nabízí hned celou řadu zajímavých produktů, které nejen že monitorují váš zdravotní stav, ale také vás motivují ke sportovním činnostem. Nic složitého a vážného, prostě vám hodinky nebo náramek značky SMARTOMAT řekne „je čas se hýbat“.

Značka SMARTOMAT je na českém rybníčku slušně hodnocena. Na Heuréka si obchod a zároveň výrobce vysloužil hodnocení 4,6 hvězdiček, tj. 91 % zákazníků bylo s obchodem spokojeno. To není vůbec špatné. Na všechny negativní recenze pak firma sama odpověděla, čímž věříme, že své zákazníky nenechala ve štychu. Český obchod se ale také může pochlubit rychlostí dodání, protože průměrná doba dodání činí 2,2 dnů. Naopak 100 % zákazníků získalo zboží do 10 dnů. To jsou fakta, na kterých se dá dlouhodobě na českém trhu stavět.

V roce 2019, což je poměrně nedávno, společnost také spustila prodej zbrusu nové značky pod názvem ARMODD. Konkrétně zde výrobce klade důraz zejména na design a unikátnost jednotlivých produktů. A je to vidět. Samozřejmě na všechny produkty, které SMARTOMAT má ve svém portfoliu, je udělena 24měsíční záruka. Pojďme se společně podívat na TOP 2 nejprodávanější produkty SMARTOMAT.

SMARTOMAT Roundband 2

Konkrétně tento produkt nabízí velmi minimalistický design. Svými chytrými funkcemi dokáží hodinky zaznamenávat každodenní aktivitu, tj. počet kroků, spálené kalorie a spánek. Právě spánek neumí sledovat a monitorovat ani Apple Watch, což jsou hodinky za zhruba 13 000 Kč. Určitě si netroufáme tyto dva světy srovnávat, tedy Apple Watch a SMARTOMAT Roundband 2. To ale neznamená, že byste nemohli s druhým zmíněným produktem dosáhnout na podobnou kvalitu za zlomek ceny.

Model Roundband 2 po spojení s mobilním telefonem (Android či iOS) vás začne upozorňovat na vše důležité. Očekávat tak můžete synchronizované upozornění a podobně. Přímo na displeji třeba uvidíte údaje volajícího a zprávu si můžete ihned přečíst. V mobilní aplikaci si podle svých potřeb nastavíte, na co vás má náramek upozorňovat. Kromě toho hodinky od SMARTOMATu umí změřit tepovou frekvenci, krevní tlak a saturaci kyslíku v krvi. To je poměrně hodně muziky za tak málo peněz. Konkrétně se bavíme o částce 1 290 Kč vč. DPH. Co dále hodinky zvládnou?

Upozorní na příchozí hovory, SMS, zprávy z aplikací a události

Měření tepové frekvence a orientační měření krevního tlaku a saturace kyslíku v krvi

Změří kroky, ušlou vzdálenost, spálené kalorie i spánek

Přehled všech statistik přímo v mobilní aplikaci Da Fit (v češtině)

Sportovní režim: 7 různých aktivit

Výdrž baterie až 5 dní a až 15 dní v pohotovostním režimu

3 zobrazení ciferníku

Stupeň krytí proti vodě a prachu IP67

Pokud vás tento model zaujal, můžete si jej zakoupit na internetovém obchodě SMARTOMAT. Stačí přejít ZDE. Za cenu 1 290 Kč vč. DPH jde o velice zajímavé a lákavé zboží.

ARMODD CANDYWATCH CRYSTAL

Že je výrobce chytrý, o tom svědčí také nabídka pro ženy. Konkrétně model Armodd Candywatch Crystal je limitovaná edice chytrých hodinek z prémiové kolekce Armodd. Nabízí například unikátní blyštivý ciferník, kovový řemínek s magnetickým zapínáním, sférické sklo a pět nových zobrazení ciferníků. Hodinky ale mohou zaujmout také svou elegancí a minimalistickým řemínkem s magnetickým zapínáním, což ženy / dámy / slečny ocení. Samozřejmě i tento model nabízí všechny užitečné chytré funkce pro sport i běžný den. Model tak dokáže zaznamenávat každodenní aktivitu a zvládne i měření srdečního tepu. Po spojení s telefonem upozorní na příchozí hovory, SMS a další notifikace. Přímo na hodinkách pak uvidíte údaje volajícího a zprávu si můžete ihned přečíst, aniž byste museli vytahovat telefon z kapsy nebo kabelky.

I zde platí, že v mobilní aplikaci si přesně podle svých potřeb nastavíte, na co vás mají hodinky upozorňovat. Aplikace zobrazuje denní statistiky vaší aktivity, včetně ušlých kroků, kilometrů, spálených kalorií a měření spánku. V aplikaci si můžete mimo jiné nastavit i příjemné probuzení pomocí vibrací.

Dámské chytré hodinky Armodd Candywatch Crystal jsou pak dostupné ve dvou provedeních – stříbrná a zlatá. Jsou vyrobené z kvalitní oceli a skla. Kovový magnetický řemínek dokonale padne na zápěstí. K chytrým hodinkám si můžete pořídit i stylový vyměnitelný kožený řemínek v černé a bílé barvě. Hodinky umožňují pět zobrazení ciferníku. Displej hodinek se umí rozsvítit i otočením zápěstí.

Hodinky samozřejmě zaznamenávají ušlé kroky, vzdálenost a spálené kalorie. Pokročilý senzor hodinek změří aktuální tepovou frekvenci a tlak. Nastavit si můžete i měření tepové frekvence v pravidelných intervalech. Pomocí mobilní aplikace v češtině máte dokonalý a podrobný přehled o vašem životním stylu. Sportovní režim hodinek vám navíc umožňuje změřit jednotlivé sportovní aktivity a tréninky.

Pokud vás tento model zaujal, můžete si jej zakoupit na internetovém obchodě SMARTOMAT. Stačí přejít ZDE. Za cenu 2 990 Kč vč. DPH jde opět o velice zajímavé a lákavé zboží.



