Samsung pracuje na (r)evolučních bezdrátových sluchátkách

Poté, co v roce 2019 byla představena opravdu bezdrátová sluchátka Galaxy Buds s rozumnou cenou a skvělými funkcemi, společnost Samsung začíná pracovat na mnohem lepší druhé generaci.

Samsung může znatelně zamíchat kartami

Budoucí prémiová generace Galaxy Buds bude zajímavá hlavně svým vzhledem, který se rozhodně nebude podobat konkurenčním AirPods. Samsung totiž údajně hodlá vsadit na design ve tvaru fazole, o čemž svědčí také kódové označení „Bean“. Vzhledem k tomu, že nová sluchátka od jihokorejského výrobce budou nabušená technologiemi a různými funkcemi, bylo by hloupé myslet si, že cena bude startovat na 150 dolarech (cca 3 700 Kč bez DPH).

Jelikož půjde o prémiovou řadu, jako je AirPods Pro, bude pozměněn i název. Nemělo by se tak jednat o Galaxy Buds 2, ale Galaxy BudsX. Právě s tímto názvem byla sluchátka nedávno objevena v jednom z mnoha patentů firmy.

Nová sluchátka by také mohla nabídnout speciální funkce pro fitness, jako je fitness trenér a podobně. Dále by sluchátka měla umět měřit srdeční frekvenci, rychlost, čas, úroveň aktivity, spálené kalorie a podobně. Pokud bychom se takového produktu opravdu dočkali, AirPods Pro se najednou mohou ocitnout ve velmi drsných podmínkách. Totéž ale platí pro další konkurenční bezdrátová sluchátka. Zkrátka by Samsung mohl přinést funkce, které se ve sluchátkách ještě nikdy neobjevily.

Kromě schopnosti dohlížet na zdraví a funkce noise-canelling bude model Galaxy BudsX nabízet neuvěřitelnou 11hodinovou výdrž baterie na jedno nabití.

