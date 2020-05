iPhone SE chybí klíčová funkce Haptic Touch a nejde o chybu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Stejně jako vlajkové telefony společnosti Apple i nový iPhone SE postrádá podporu pro 3D Touch. Přestože firma replikovala některé funkce 3D Touch s Haptic Touch, bohužel v modelu SE chybí jedna klíčová funkce.

iPhone SE ztratilo podporu Haptic Touch v oznámení

Apple se od funkce 3D Touch vzdálil počínaje modelem iPhone XR. Místo toho telefony získaly novou funkci Haptic Touch, která replikuje některé části 3D Touch. Například v zařízeních iPhone 11 a iPhone 11 Pro mohou uživatelé dlouhým stisknutím vyvolat nabídku. Příkladem může být aplikace Twitter. Na její ikonce dlouhým stisknutím uživatel vyvolá nabídku s rychlými akcemi. Bohužel právě tato funkce u nového iPhone SE chybí, konkrétně v části uzamčené obrazovky a oznamovacího centra.

Pro příchozí oznámení na iPhone SE můžete samozřejmě stisknout a zobrazit podrobnosti. Ovšem na uzamčené obrazovce nebo v Centru Oznámení není funkce Haptic Touch k dispozici. Alternativou je tlačítko „Zobrazit“.

Pokud problematiku chápeme dobře, tak funkce chybí proto, že iPhone XR tuto funkcionalitu také postrádal. Apple ji však následně přidal prostřednictvím aktualizace softwaru. Člověk by si tak myslel, že by se model SE mohl funkce dočkat v pozdější aktualizaci. Jak se ale zdá, Apple toto v plánu nemá. Podle Matthewa Panzarina ze serveru TechCrunch nejde o systémovou chybu. To znamená, že se funkce nevrátí ani v budoucí aktualizaci.

V redakci nyní nový model SE testujeme a této chybějící části jsme si také všimli. Jedná se o neuvěřitelně podivné opomenutí a nedává smysl, že by Apple nedokázal vyřešit chybějící funkce prostřednictvím aktualizace.

