S HUAWEI Mate Xs dostává multitasking zcela nový rozměr [sponzorovaný článek]

Někteří lidé využívají multitasking při práci, jiní si chtějí například chatovat během sledování filmu. Práci na více úlohách zároveň už se přizpůsobují i technologie, takže je možné pořídit si smartphone, který multitasking bez přeskakování mezi činnostmi umožní. Například Huawei Mate Xs byl pro multitasking přímo stvořen. Kombinuje totiž funkce tabletu s přenositelností a kompaktností smartphonu a souběžné používání více aplikací se speciálními funkcemi.

Skládací telefony jsou fenomén. Díky větší ploše displeje umožňují věci, které klasické smartphony zvládají jen těžko. HUAWEI Mate Xs díky mechanickém závěsu Falcon Wing na sebe může vzít podobu smartphonu i tabletu. Pro multitasking má přímo speciální funkci Smart Multi-Window, která umožňuje uživatelům pracovat na více úlohách současně. Text, obrázky a dokumenty lze přenášet velmi snadno stejně jako přetahovat obsah z jedné aplikace do druhé. HUAWEI Mate Xs podporuje funkci plovoucího okna – malého překryvu, který může být umístěn na dvou otevřených aplikacích pro provádění jednoduchých úkolů bez toho, aniž by se spuštěné aplikace přerušily. Například, když se uprostřed přehrávání videa objeví oznámení chatu, uživatel může klepnout na oznámení a otevřít plovoucí okno a zobrazit zprávy.

Více úkolů zároveň bez přerušení

Multitasking je někdy zaměňován s rychlým přeskakováním mezi úkoly. I když je to podobné, mozková aktivita je odlišná. Pokud například píšete důležitý e-mail a sledujete přitom zajímavý film, pozornost se mění z jedné věci na druhou. Při sledování filmu nepíšete a když píšete, tak se nedíváte. Pokud jsou dvě činnosti stejně důležité a vyžadují stoprocentní pozornost, je složité je vykonávat efektivně. Takže jak multitasking funguje? Některé činnosti nevyžadují úplnou pozornost, ale přesto je třeba je udělat. Takže třeba pokud musíte uklidit, uvařit nebo provádět nějaké nudné kancelářské práce, najdete si něco produktivního, čím si můžete zkrátit čas, například posloucháním podcastů nebo opakováním cizích slov jazyka, který se právě učíte.

Nezatěžujte více činnostmi stejné části mozku

Je jednodušší vykonávat více činností najednou, pokud děláte aktivity, které aktivují různé části mozku. Byl váš partner někdy naštvaný, když jste řekli, že jste ho poslouchali, zatímco jste ale sledovali pořad v televizi? Není to tak, že by člověk měl špatné úmysly. To jen mozek nedokáže vykonávat dvě stejné činnosti najednou. Takže psaní e-mailu při rozhovoru s klientem není dobrý nápad, protože se jedná o dvě formy komunikace. Naopak procvičovat si svůj mluvený projev při ranním běhání (pokud se nesnažíte dosáhnout osobního rekordu) může fungovat.

Prokrastinací k efektivitě a skvělým nápadům

Prokrastinace a pozitivní? Ano, v některých případech může být. Nápady a myšlenky, které nás napadnou v časové tísni, jsou mnohem kreativnější než ty, co nás napadají, pokud máme času dostatek. A totéž platí pro multitasking. Když se blíží deadline, mozek je donucen zúžit možnosti řešení úkolu, které jsou zbytečně složité. Není tedy divu, že známá slova „I have a dream“ (Mám sen), která byla součástí jednoho z největších projevů 20. století, byla Martinem Lutherem Kingem přidána téměř na poslední chvíli. Stejně tak kultovní píseň „Paranoid“ od Black Sabbath byla napsána v jídelně, protože kapela potřebovala ještě jednu píseň, kterou by vyplnila album.

Pokud vás multitasking a Huawei Mate XS nadchnul, podívejte se na www.huawei.cz. Díky aplikaci MoreApps, kterou stáhnete v AppGallery, najdete spoustu aplikací, které máte rádi a nedokážete si bez nich představit běžný den. Další možností je využít aplikaci Phone Clone, která vám zajistí přenos dat z vašeho původního telefonu



