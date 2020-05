NFC nově poslouží k nabíjení, ale nečekejte zázraky

Zdroj: atlasrfidstore.com

NFC technologie se dnes používá zejména pro možnost placení v obchodech přes mobilní telefony, ale ještě před tím se používala například ke spárování s jiným zařízením nebo pro čtení informací ze speciálních štítků. Využívá se k přenosu menšího množství informací, ale vypadá to, že NFC nově poslouží i k nabíjení příslušenství a nejrůznějších zařízení.

NFC a nabíjení

Organizace stojící za NFC technologií zveřejnila novou specifikaci, která rozšiřuje možnosti využití NFC. V budoucích zařízeních budeme moci použít NFC pro nabíjení jiného zařízení. Specifikace stanovuje i hodnoty, které budou dostupné. Bez razantnějších změn bude možné docílit 1W nabíjení, ale budou k dispozici ještě výkony 0,25 W, 0,5 W a 0,75 W.

Skoro by se dalo říci, že novinka bude fungovat stejně jako reverzní nabíjení u aktuálních mobilů, ale zde jsou vyšší výkony. Mobily mají většinou možnost nabíjet 3 až 5 W například sluchátka. S 1 W ale nelze očekávat, že by to dostačovalo na nabití komplikovanějšího zařízení. Možná vzniknou sluchátka s touto možností, ale je to nepravděpodobné.

Organizace se zaměřuje na možnost nabíjet přes NFC zařízení spadající do kategorie IoT (Internet of Things, internet věcí). Jde jen o doplnění energie do zařízení s malou kapacitou baterie. Dalo by se představit například malé příslušenství v podobě prstenu nebo například senzoru pro monitorování nějaké životní funkce. Budeme si muset počkat, co vlastně výrobci vytvoří a jestli vůbec novinku zavedou.

