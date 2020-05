LG Stylo 6 oficiálně, stylus ve střední třídě

Zdroj: LG

Pokud se vám zamlouvají mobily se stylusem, nemáte mnoho možností k výběru. V podstatě tomuto segmentu dominuje Samsung se sérií Note, tedy v případě stylusu, který jde zasunout do těla smartphonu. Druhou společností, která se tomuto specifickému trhu věnuje, je LG. Zde se nabízí série Stylo.

Unikát ve střední třídě

Mobily Stylo od LG vždy mířily do střední třídy, případně té nižší. Od toho se také odvíjí i možnosti stylusu. Prakticky nedisponuje pokročilou technologií. To je případ i nejnovějšího modelu LG Stylo 6. Novinka zapadá do střední třídy a oproti minulým generacím nabízí o něco lepší specifikace.

K dispozici je velký Full HD+ displej s výřezem pro přední kameru. K dispozici jsou 3 GB operační paměti a 64GB úložiště. O energii se stará 4000mAh baterie s podporou rychlého nabíjení. Na zadní straně najdeme poměrně běžnou sestavu foťáků. Mezi bonusovými specifikacemi se také nachází stereo reproduktory.

Zatím by se tedy jednalo o slušně vybavený model, ale procesor asi jen tak nenadchne. LG zvolilo Helio P35 od Mediateku, což je procesor z roku 2016. Trochu nepochopitelná volba. Rozhodně by bylo vhodnější použít nějaký model z vyšší série, například Dimensity nebo Snapdragon 700.

Specifikace LG Stylo 6

displej: 6,8 palců, 2460 x 1080 pixelů (Full HD+), Full Vision display

procesor: MediaTek Helio P35, 2,3 GHz, 8 jader

3GB RAM

64GB úložiště + microSD

Android 10

Foťáky: zadní – 13 MPx 5 MPx, širokoúhlý 5 MPx, hloubka ostrosti přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack, stereo reproduktory, DTS:X 3D Surround

rozměry: 171,19 x 77,72 x 8,63 mm, 219 gramů

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS / GLONASS, USB Type-C

baterie: 4000 mAh + 18W nabíjení

LG Stylo 6 má nastavenou cenu na 219,99 dolarů, což je v přepočtu přibližně 5 500 Kč. Bohužel je novinka nyní exkluzivně jen pro jednoho amerického operátora a není známo, kdy dojde k uvedení do běžného prodeje. Pakliže se dostane do Česka, mohla by se cena pohybovat kolem 7 150 Kč.

