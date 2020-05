iPhone 12 letos čtyřikrát a za podobné ceny

Zdroj: EverythingApplePro

Poměrně často vás informujeme o novém iPhone 12, který by světlo světa měl spatřit tradičně na podzim. Apple u tohoto modelu ale chystá určitá vylepšení, která mohou být velmi zajímavá. Například by novinka měla dorazit s 3D senzorem, jenž by v praxi měl mapovat své okolí do vzdálenosti několika metrů. Tato technologie by měla zlepšit využívání rozšířené reality a portrétních fotografií.

iPhone 12 by letos mohl dorazit hned čtyřikrát

V podstatě každý týden se objeví nová spekulace, která budoucí generaci iPhonu více detailněji odhaluje. Dalo by se tedy říci, že už i víme, jak telefon bude vypadat – za předpokladu, že spekulacím budeme věřit. Doposud nám ale chyběla klíčová informace, a tou byla cena.

Velmi známý leaker Jon Prosser se nedávno proslavil přesným odhalením iPhone SE a několika dalších produktů. Nyní na svém twitterovém účtu informoval o tom, kolik budoucí iPhone 12 bude stát. Pojďme se tedy podívat na to, zda ceny zůstanou stejné nebo dojde ke zdražení.

Jon Prosser se odkazuje na svůj anonymní zdroj, od kterého veškeré podrobnosti získal. Konkrétně bychom se letos měli dočkat hned čtveřice iPhonů 12. První model prý nabídne 5,4palcový OLED displej, podporu 5G sítí a duální fotoaparát. Cena by tohoto modelu s označením iPhone 12 D52G měla činit 649 dolarů, tj. cca 16 000 Kč bez DPH.

Druhým kouskem se má stát 6,1palcový telefon s označením iPhone 12 D53G. Ten dorazí s OLED panelem a taktéž podporou 5G sítí. Totéž platí o dvojici zadních fotoaparátů. Zde ale bude cena vyšší, konkrétně 749 dolarů (cca 18 400 Kč bez DPH).

Dále se můžeme podle Jona můžeme těšit na 6,1palcovou variantu s kódovým označením iPhone 12 Pro D53P. Tento model má přinést OLED, 5G a LiDAR technologie. Trojice zadních fotoaparátů bude samozřejmostí. Cena bude činit 999 dolarů, tj. 24 501 Kč bez DPH. Čtvrtým modelem se má stát iPhone 12 Pro Max s označením D54P. Ten nabídne 6,7palcový OLED panel a 5G podporu. Očekávat můžeme trojici fotoaparátů a LiDAR technologii. To vše za cenu 1 099 dolarů, zhruba 26 549 Kč bez DPH.

iPhone 12 s vylepšeným Face ID

Čím více se datum představení nového mobilního telefonu s logem nakousnutého jablka blíží, tím více toho o něm víme. Samozřejmě je třeba brát všechny uniklé informace s určitou rezervou, jen přeci se nacházíme teprve na začátku roku, takže se do podzimu může změnit ledacos. Ovšem i přesto není od věci se podívat na to, co nás u nového iPhone 12 nejspíše čeká.

Společnost Barclays potvrdila informaci, že se dočkáme nového předního systému pod názvem TrueDepth. Jedná se samozřejmě o technologii zaručující funkčnost Face ID. Apple by prý měl zapracovat na samotném výřezu v displeji, který by měl být u letošního vlajkového modelu výrazně menší či žádný.

Vyšší operační paměť a nový 3D senzor

To ale není vše. Analytická firma totiž potvrdila také přítomnost několika hardwarových specifikací. Tak například by se o dočasně spuštěné aplikace a dokumenty měla postarat operační paměť s kapacitou 6 GB. Jednalo by se 2GB nárůst paměti než u současného iPhone 11 Pro. Velké věci se budou dít na zadní straně zařízení. Zde se totiž má objevit speciální 3D senzor, jenž by v praxi měl mapovat své okolí do vzdálenosti několika metrů. Tato technologie by měla zlepšit využívání rozšířené reality a portrétních fotografií.

Největší změna by se měla dostavit až příští rok. Apple by totiž mohl v roce 2021 zcela zrušit stávající konektor Lightning alespoň u jednoho ze svého iPhonu. To by znamenalo, že z originálního balení zmizí také klasické drátové EarPods.

Zdroj: twitter.com



