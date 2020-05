Herní sluchátka nyní od 205 Kč u eBay! [sponzorovaný článek]

Herní sluchátka za pár stovek s dobrou kvalitou zvuku. Zkuste novou značku KUBITE, která vyrábí náhlavní soupravy za cenu kolem 500 Kč. Verze KUBITE T-173 stojí 405 Kč a nabízí spoustu zajímavých věcí. Například mají hardwarová tlačítka, mikrofon a další.

Herní sluchátka: Přijatelná cena, dobrá kvalita

Za cenu pouhých 405 Kč získáte skvělá sluchátka, která by měla patřit každému hráči počítačových her nebo posluchači hudby. Audio je u her a skladeb, hlavně s basy, velice důležitým prvkem a sluchátka od KUBITE jsou primárně nastavená na hry, než například na hudbu.

Pro běžný poslech hudby jsou sluchátka více než dostatečné. Navíc díky měkkým polštářkům příjemně sedí na uších a jsou pohodlné i po několika hodinovém nošení. Navíc mají mikrofon, kterým lze samozřejmě i telefonovat. Dokonce jsou polštářky o průměru 5 cm pro uši odnímatelné a je možné provést případně vyčištění. Sluchátka KUBITE T-173 jsou kompletně drátová. V balení se nachází 3,5mm jack konektor pro připojení například k počítači. Pokud vás tento model zaujal, můžete si ho zakoupit za 405 Kč na serveru eBay. Stačí přejít ZDE

Herní sluchátka ještě levněji

Pokud vás výše uvedený model za 405 Kč příliš neoslovil, pak tu máme alternativu v podobě Gioco Cuffie. I v tomto případě se jedná primárně o herní sluchátka, ovšem s tím rozdílem, že za ně zaplatíte jen 205 Kč. Nabízí v podstatě to samé, co výše uvedený model.

S Gioco Cuffie si tak můžete zahrát počítačové hry. Díky měkkým polštářkům vás během používání nebudou nijak zvlášť tlačit. Dále nabízí dobrý zvuk nejen pro hry. Pokud vás tento model zaujal, můžete si ho zakoupit za 205 Kč na serveru eBay. Stačí přejít ZDE



