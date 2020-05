Zdroj: Google

Google si nenechal ujít trh s chytrými hodinkami, byť se nedá říci, že by nějak dominoval trhu. Jsou zde jiní hráči s daleko větší uživatelskou základnou. První jsme zde měli Android Wear jakožto systém pro chytré hodinky. Samotná aplikace se zprvu jmenovala Android Wear, dnes je známá jako Wear OS by Google. Nyní jsou zde drobné změny, které možná nasvědčují příchodu prvních chytrých hodinek od Googlu.

Chytré hodinky od Googlu již brzy?

Google se rozhodl pro změnu názvu systému zejména kvůli iOS, kam zamířila aplikace pro propojení hodinek a iPhonů. Zde jednoduše nebylo moc lákavé nabízet produkt, který má v názvu slovo Android. Wear OS již tak jednoduše nelze spojit s konkurenčním systémem, byť je stále na něm založený.

Samotná aplikace pro mobily měla název Android Wear, následně došlo k přejmenování na Android Wear – Smartwatch a nyní jsme se dočkali další změny na Wear OS by Google Smartwatch. Je to poprvé, co se objevuje označení Google Smartwatch. V případě ekosystému pro iOS je nově název Wear OS by Google – Smartwatch. I oficiální stránka prošla touto drobnou změnou, ale zde je uvedeno Google Smartwatches.

Ačkoliv se může zdát na první pohled, že se jedná o maličkost, tak možná je předzvěstí větších změn. Google si zřejmě buduje marketingový základ pro své nové chytré hodinky nebo jinou nositelnou elektroniku. Netřeba dodávat, že vyhledávací gigant již má v podstatě k dispozici možnost vyrábět hodinky, jelikož odkoupil společnost Fitbit. Možná se tak nakonec dočkáme po dlouhé době spekulací chytrých hodinek přímo od Googlu.

Zdroj: 9to5google.com



Domů » Články » Google dělá drobné změny kolem chytrých hodinek

reklama reklama