První akce na Samsung Galaxy S20 je tady. Získejte slevu 4 000 Kč [sponzorovaný článek]

Poohlížíte se po Samsungu Galaxy S20? Pokud ano, pak máte ideální příležitost k výhodné koupi. Samsung spouští vůbec první akci na své vlajkové modely a nabízí u nich dodatečný bonus až 4 000 Kč. Nový Galaxy S20 tak můžete být váš už za 9 990 Kč.

Kouzlo akce Trade-in spočívá v tom, že si koupíte nový Galaxy S20, S20+ nebo S20 Ultra 5G, odprodáte Samsungu svoje starší funkční zařízení (smartphone, tablet, chytré hodinky) a tím si výrazně ponížíte prodejní cenu. Nyní v rámci akce vám navíc Samsung přidá k výkupní ceně bonus až 4 000 Kč, takže ušetříte o poznání více.

Pokud Samsungu prodáte například plně funkční Galaxy S10 (128 GB) ve stavu spadající do kategorie A, pak vás po odečtení výkupní ceny a bonusu vyjde nový Galaxy S20 (128 GB) jen na 9 990 Kč. Bonus se odvíjí na základě odprodávaného zařízení a jeho přesnou výši pro svůj konkrétní telefon, tablet nebo smartwarch zjistíte na stránkách novysamsung.cz.

Samsung Galaxy S20, S20+ nebo S20 Ultra 5G koupíte zde

Na své si ale přijdou i ti, co by si rádi pořídili levnější smartphone nebo chytré hodinky od Samsungu. Po zakoupení vybraných modelů z loňské řady Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A a hodinek Galaxy Watch vám teď Samsung vrátí zpět až 6 000 Kč. Stačí jen zařízení zaregistrovat na stránkách samsung-bonus.eu. Akce Cashback platí do 24. 5. a více se o ní dozvíte zde.

Aktuální novinkou u Samsungu je Galaxy S6 Lite. Pokud si tablet předobjednáte do 14. května, získáte k němu ochranné pouzdro jako dárek. Galaxy S6 Lite je dostupný ve verzích WiFi nebo LTE a jeho cena začíná na 9 999 korunách.

U Mobil Pohotovosti si můžete nový smarphone, chytré hodinky nebo tablet od Samsungu pořídit na splátky s 0% navýšením. Využít také můžete speciální služby, kdy vám ve vybraných městech doručí zboží do 1 hodiny od objednání.



