Galaxy S20 Tactical Edition je extrémní novinka pro vojáky

Galaxy S20 Tactical Edition; Zdroj: Samsung

Samsung nějakou dobu představoval upravenou verzi svých top modelů s přívlastkem Active. Jednalo se o mobily upravené do náročných podmínek, zejména s ohledem na odolnost i vůči nárazům. Nešlo jen o zpevnění konstrukce, někdy jsme se dočkali i změn jako použití dedikovaných hardwarových tlačítek. Posledním svého druhu byl model Galaxy S8 Active, přičemž se plánovala i verze S9, ale té jsme se nedočkali. Místo toho byl představen model Galaxy S9 Tactical Edition. S pauzou přichází nástupce v podobě Galaxy S20 Tactical Edition.

Galaxy S20 Tactical Edition

Už jen podle názvu je jasné, že zde nejde o mobil pro nadšence do sportování, případně o mobil do pracovních podmínek. Novinka je designovaná pro armády, vojáky a případně do nebezpečných situací. V základu se jedná o Galaxy S20 s procesorem Snapdragon 865, přičemž samotný mobil prošel více méně jen drobnými změnami, aspoň na první pohled. Co vidíte na obrázcích níže, tak je ve skutečnosti o velmi specifický obal, který je nejen odolný, ale nabízí také funkční prvky a určitou modularitu.

Samsung ale zapracoval na výbavě mobilu, i z pohledu softwaru. Nabízí bezpečnostní prvky jako třeba Samsung Knox s architekturou DualDAR, která nabízí dvojí šifrování. Dále zde máme „Stealth mode“, který deaktivuje veškerou komunikaci zařízení pro maximální utajení. Asi se jedná jen o lepší název pro režim letadlo. Samsung myslel i na použití s nočním viděním, které mívají vojáci. Mobil přepne své zobrazení tak, aby bylo čitelné i při použití této techniky.

Galaxy S20 Tactical Edition nabízí poměrně běžné možnosti v rámci konektivity (LTE, 5G, Wi-Fi 6), ale ve výbavě najdeme například podporu pro CBRS (Citizens Broadband Radio Service). Smartphone také splňuje standardy od NSA (Commercial Solutions for Classified) a NIAP (Mobile Device Fundamental Protection Profile).

Smartphone také nabízí Samsung Dex, což se v tomto případě dá aplikovat na nejrůznější rozšíření a může se stát miniaturní náhradou počítačů. Samsung nezveřejnil cenu, ale ohlásil dostupnost ve třetím čtvrtletí tohoto roku skrze specializované kanály.

Zdroj: gsmarena.com



Domů » Články » Galaxy S20 Tactical Edition je extrémní novinka pro vojáky

reklama reklama