Čtyři bezpečnostní kamery jen za 1 500 Kč z německého skladu [sponzorovaný článek]

Čínský obchod TomTop nabízí ke koupi čtyři domovní bezpečnostní kamery za cenu jen 1 500 Kč, a to včetně dopravy, poštovného, balného a bez celních poplatků. Obchod TomTop má totiž tyto bezpečnostní kamery skladem v Německu a tak kupující neplatí žádné celní poplatky a poštovné je navíc zcela zdarma. Stačí nepromeškat tuto nabídku, z původních 300 kusů již zbývá jen necelých 150 kusů, neváhejte tedy dlouho se zabezpečením svého domu či bytu.

Jen za 1 500 Kč si zabezpečíte své obydlí

Díky lákavé nabídce od TomTopu můžete mít již za 1 500 Kč kamerově zabezpečený svůj domov a nemusí se tak bát v případě, že by Vám chyběly důkaz pro případ vloupání. Kamery nahrávají v rozlišení 720p. Kamery jsou analogové a musí být připojeny do AHD DVR přijímače, od kterého mohou následně putovat skrze HDMI do monitoru.

Čtyři bezpečnostní kamery kupujte zde.

Každá ze čtyř kamer má 24 led infračervených světel pro možnost snímání v noci. Kamery jsou kryty hliníkovým obalem a jsou voděodolné. Je tedy možné použít je i pro snímání venkovního prostředí. Infračervené led diody se navíc aktivují samy automaticky. Každá z kamer váží přibližně 200 gramů, nejedná se tedy o nic velkého, robustního a těžkého. Nepromeškejte i vy nabídku obchodu TomTop na získání těchto zlevněných bezpečnostních kamer.



