Aligátor S5520 je zjednodušený chytrý pro seniory

Český výrobce mobilních telefonů Aligátor se specializuje na výrobu telefonů uzpůsobených pro starší uživatele seniorského věku. Senioři si tak nyní mohou pořídit nový Aligátor S5520, který je přizpůsoben tak, aby jeho používání bylo co nejsnazší a nejintuitivnější zvláště pro osoby, které doposud chytrý telefon neměly anebo jim využívání běžného chytrého telefonu nevyhovuje.

Velká písmena a zřetelné barvy

„Chytré telefony, pokud mají dobře sloužit starším lidem, musejí být vybaveny velkým písmem, musejí mít na displeji jednoduché a zřetelné barvy, ovládání nesmí být náročné na paměť. Celkově musejí být telefony zjednodušené a přehledné,“ zmiňuje Michael Krejčí, který se na vývoji telefonu podílel.

Aligátor S5220 Senior je vybaven speciálním nadstavbou se zjednodušeným a čitelnějším prostředím, díky kterému by mělo být ovládání pro starší osoby snadné, přehledné a jednoduché pro orientaci v ovládání telefonu. Prostředí je uzpůsobeno tak, aby bylo bezpečné pro uživatele, aby se nebál kliknout na jednotlivé ikonky a nezpůsobit tak nechtěné kliky. Telefon s Androidem je vybaven nástavbou BIG Launcher, který právě umožňuje zvětšit a změnit prostředí tak, aby bylo pro méně vidící a pro osoby s horší jemnou motorikou přívětivější. BIG Launcher je vytvořen českými vývojáři a ve zvětšeném prostředí nabídne SMS, hovory, oznámení a budík.

O výkon Aligátoru S5520 se stará čtyřjádrovým procesorem Cortex A7, k tomu je zde dále 1 GB operační paměti. Výrobce tvrdí, že telefon reaguje svižně a bez problémů zvládá chod více programů najednou, což u tak slabých parametrů, spadajících do roku sedm let zpět, není vůbec možné, aby byl chod plynulý a svižný. Interní úložiště 16 GB lze doplnit microSD kartou do velikosti 512 GB. Funkce DualSIM umožňuje mít dvě SIM karty.

