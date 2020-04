Značka Beats bude i nadále žít

Zdroj: Beats

Před šesti lety se stala společnost Apple chudší o tři miliardy dolarů, protože udělala svou největší akvizici, kdy odkoupila Beats Electronics. Hudební výrobce, kterou vytvořili hudební magnáti Jimmy Lovine a hip-hopová legenda Dr. Dre. Internetem ale nyní prolétla nelíbivá informace o tom, že by měla být značka pohřbena.

Beats nebude pohřben

Ještě před akvizicí, Apple produkty značky Beats dlouho prodával. Nabízel je nejen na svých webových stránkách, ale také v Apple Store. Hudební firma měla dokonce prostor i v Apple Music. Akvizice tedy byla spíše jen formalitou a třešničkou na dortu. Proč tedy nutně musela společnost hudebního prodejce odkoupit? Apple zřejmě zpětně viděl pokračující a stoupající hodnotu Beats. Proto bylo překvapivé, že velice spolehlivý leaker Jon Prosser prohlásil, že společnost chce značku pohřbít.

Jon Prosser, dlouhodobě spolehlivý leaker Apple produktů, na svém twitterovém profilu zveřejnil seznam nových zařízení, kterých se letos dočkáme. Na konci svého příspěvku pak přidal krátkou informaci, že značka Beats již nadále nebude pokračovat. Na tuto zprávu ihned reagoval zahraniční server 9to5mac, který uvedl, že takový krok nebyl v plánu a ani nebude (alespoň v horizontu několika let).

Bylo by zvláštní, kdyby se k takovému kroku došlo. Přeci jen Apple do hardwarové divize Beats investuje už od roku 2014. Nové produkty tak byly vybaveny novými technologiemi, které byly integrovány v roce 2016 u Powerbeats3, Solo 3 a BeatsX. Nedávno vydala také zcela nové designové kousky, které splňují různé potřeby spotřebitelů. Například Powerbeats Pro mají mnohem delší životnost baterie na jedno nabití než AirPods Pro. To samé platí pro posledně představené Powerbeats, které nabízí ještě lepší výdrž za nižší cenu.

Solo Pro pak byly představeny ve stejný den jako AirPods Pro v roce 2019. Oba produkty nabízí čip H1 společnosti Apple, funkci pro potlačení okolního hluku a novou funkci Transparency pro propuštění okolního zvuku během používání.

Hardware firmy rovněž spadá do kategorie Wearables, která v poslední době zaznamenala slušný růst a předpokládá se, že tento trend bude pokračovat i letos. Beats je také úzce spojen s profesionálními hudebníky a sportovci, kteří mají podepsanou marketingovou dohodu. Kdyby Apple skutečně hudební značku pohřbil, pohřbil by také svou největší investici ve své historii. Značka by ale dle všeho měla být i nadále velmi slušně finančně a technologicky podporována. Neexistují tedy žádné plány pro její pohřbení.

