TomTop nabízí řadu produktů za snížené ceny! [sponzorovaný článek]

TomTop: Skvělá 3D tiskárna Anet A8 Plus

TomTop myslí na 3D tisk, který v dnešní době činí velký podíl ve světě technologií . Lze tisknout prakticky všechno. Po zuby až po celé domy! Souprava 3D tiskáren pro domácí použití v českých obchodech však stojí nemalé peníze, a to i za základní modely. Tento nešvar však vyřešil zahraniční e-shop TomTop.com.

Tiskárna Anet A8 Plus překvapí především svojí velikostí. „Kapesní“ velikost zařízení ve skutečnosti činí pouhých 50 x 45 x 40 cm. O místo si tedy příliš neřekne a vejde se prakticky kamkoliv. Váha se zastavila na více než přijatelných 8 kilogramech.

Výrobce k tiskárně navíc přidává 10m vlákna, můžete si tedy navrhnout svůj první model a jednoduše si jej vytisknout. K tomu vám bude stačit pouhý počítač s konektivitou na úrovni USB a OS Windows či Linux a navíc můžete tisknout i OFFLINE! Výrobce implementoval také tu možnost do tiskárny vkládat i karty SD, kde máte návrhy uložené. Tisk by tedy měl být plně bez problémů.

Může se zdát, že jediné problémy může dělat sestavení. Výrobce své balení obohatil o podrobný návod, díky kterému Anet A8 Plus sestrojíte velmi snadno. Jen se připravte na to, že v rámci minut to opravdu nebude. Zařízení ve své konstrukci nabízí jednoduchý LCD displej pro nastavení a informace o tisku. Budete o něm mít tedy přehled nejen na ploše svého osobního počítače.

Originální Anet A8 Plus je u internetového obchodu TomTop po dobu prvního týdne za 16 218 Kč. Že to stále není dost dobré? Pak by vás mohlo zajímat, že si produkt můžete zakoupit z německého skladu. Tiskárna se k vám tak dostane do jednoho týdne a vyhnete se všem poplatkům. Kupujte ZDE.

3D tiskárna za skvělou cenu

TRONXY XY-2 je ve skutečnosti stavebnice, ze které vám tiskárna vznikne. Dle podrobného návodu to však jednoduše zvládne každý. Mezi hlavní přednosti určitě patří kompaktnost tiskárny TRONXY XY-2. Díky nejdelší straně, která činí 50 cm, si to jistě dovedete představit. Výrobce taktéž slibuje velmi kvalitní tisk pomocí přesné tiskové hlavičce. V kombinaci s prostorem pro tisk, který činí 22 x 22 x 26 cm, si můžete kvalitně vytisknout prakticky cokoliv. Přesná hlavička však není vše. Díky extra tichému motůrku vás tisk nijak nebude obtěžovat. Díky kompletnímu setu TRONXY XY-2 můžete začít tisknout prakticky ihned!

Originální TRONXY XY-2 na českých e-shopech oficiálně neseženete. U internetového obchodu TomTop je však po dobu prvního týdne jen za 4 492 Kč. Že to stále není dost dobré? Pak by vás mohlo zajímat, že si produkt můžete zakoupit z německého skladu. Tiskárna se k vám tak dostane maximálně do pěti dnů a vyhnete se všem poplatkům. Kupujte ZDE.

Gimbal pro mobilní telefon za pakatel

Kvalitní značka, která se stabilizátory a příslušenstvím pro kamery a mobilní zařízení zabývá již od roku 2007, přišla s novým modelem gimbalu. Ten můžete osadit kompletní škálou kamer od společnosti GoPro. Vlastníci mobilních zařízení si však mohou gimbal pořídit také. Gimbal osadíte prakticky jakýmkoliv dnešním chytrým telefonem.

Stabilizátor je zkonstruován s maximální ergonomií, díky čemuž padne skvěle do ruky. Nejnovější řada střídavých motorků zvýšila stabilitu celého zařízení. To vám zaručí perfektní stabilizaci obrazu při natáčení. Přispívá tomu také nízká váha samotného gimbalu. Ta činí krásných 351g, takže dlouhé natáčení není žádným problémem

Co se ovládacích prvků týče, pomocí čtyř směrného joysticku můžete ovládat celé rameno. To umožňuje manipulaci v rozmezí celých 360 stupňů. Panorámata nejsou tedy žádnou velkou neznámou. Poté zde naleznete tlačítko pro ovládání palcem. To slouží pro pořizování fotek a natáčení. Naleznete zde pak další tlačítko pro různé módy. To obsluhujete vaším ukazováčkem. Nový gimbal si můžete zakoupit ZDE, a to za krásných 1 297 Kč.



Domů » Články » TomTop nabízí řadu produktů za snížené ceny! [sponzorovaný článek]

reklama reklama