Xiaomi pracuje na vylepšeném uživatelském rozhraní fotoaparátu

Produktový ředitel kamerového oddělení společnosti Xiaomi nedávno odhalil, jakým způsobem hodlá čínský gigant přepracovat své uživatelské rozhraní aplikace Fotoaparát. Sdílel poměrně konkrétní informace, respektive možnosti, které zahrnují posuvná gesta přejížděním prstem doleva nebo doprava pro vyvolání různé funkce.

Xiaomi má dvě možnosti

První možností je vysunutí funkce “More“ prostřednictvím gesta. Díky tomu mohou uživatelé kdykoli zobrazit více panelů. Jeho nevýhodou ale je, že gesto bude obtížné si ze začátku zapamatovat. Na druhou stranu může být užitečná ve chvíli, kdy se uživatelé adaptují.

Druhá možnost je pak o něco jednodušší. Do uživatelského rozhraní bude přidána pouze další karta s názvem “More“. To by v podstatě vyžadovalo pouze jediné klepnutí. Tento způsob by byl pochopitelně snadněji zapamatovatelný.

Pozoruhodné také je, že Lei Jun, tedy generální ředitel společnosti Xiaomi, sdílel původní příspěvek čínského webu, který se tímto tématem zabýval. Učinil tak prostřednictvím svého oficiálního Weibo účtu. Sdílený příspěvek pak okomentoval svými názory a také vybídl uživatele k diskuzi. Lei Jun osobně preferuje druhou možnost, kterou jsem uvedl výše.

